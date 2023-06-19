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Пенсии вырастут на 20%: когда украинцев ждет повышение выплат

19 июня 2023 06:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии вырастут на 20% — когда украинцев ждет повышение выплат
Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторым пенсионерам повысит выплаты в рамках очередной плановой индексации в 2023 году. Суммы вырастут около 20%.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По информации ПФУ, на этот раз индексация коснется тех категорий граждан, которые вышли за заслуженный отдых в соответствии со специальными законами. Проведут ее в июле этого года, однако повышенные суммы граждане получат уже в августе. Речь идет о таких законах:

  • закон "О государственной службе";
  • закон "О службе в органах местного самоуправления";
  • закон "О статусе народного депутата Украины";
  • закон "О научной и научно-технической деятельности".

Таким образом, повышенные пенсионные выплаты получат государственные служащие, сотрудники органов местного самоуправления, народные депутаты и научные сотрудники.

На сколько вырастут пенсии

Ожидается, что размер пенсий повысится на 19,7%. При этом конечные суммы у всех будут разные, ведь расчет будет для каждого индивидуален — в зависимости от того, каков был первоначальный размер пенсии. Индексация произойдет автоматически, специально обращаться в органы ПФУ не нужно.

По данным Пенсионного фонда, повышение выплат украинцам будет колебаться от 100 до 1 тыс. грн.

Кому не повысят пенсии в 2023-м

Некоторым категориям пенсионеров придется этот год пережить без доплат к пенсиям. Речь идет о таких лицах:

  • граждане, которым начисляют ежемесячное пожизненное денежное содержание (в частности, судьи);
  • работающие пенсионеры с маленьким страховым стажем и пенсией до 2,1 тыс. грн;
  • пенсионеры, получающие более высокие пенсии от максимальной в 20,93 тыс. грн
  • бывшие сотрудники прокуратуры.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд грн.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. Грн.

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