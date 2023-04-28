Переводы PrivatMoney теперь доступны через приложение ПУМБ — как получить

Переводы PrivatMoney теперь доступны через приложение ПУМБ: детали
К платежной системе PrivatMoney подключился Первый украинский международный банк (ПУМБ). Теперь денежные переводы станут доступнее.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Партнерство ПриватБанка и ПУМБ
Как отмечается, благодаря сотрудничеству ПриватБанка с ПУМБ клиенты смогут мгновенно получать зарубежные денежные переводы через мобильное приложение ПУМБ Online.
Как сделать денежный перевод
Чтобы сделать перевод через приложение ПУМБ Онлайн:
- нужно в меню "Международные переводы";
- выбрать систему PrivatMoney;
- ввести контрольный номер денежного перевода;
- получить деньги на карту.
Согласно статистике Национального банка Украины (НБУ), в прошлом году именно через PrivatMoney украинцы получили около 20% (каждый пятый) всех зарубежных переводов.
Что еще нового в ПриватБанке
ПриватБанк обновил мобильное приложение Приват24. Теперь там появилось много полезных функций. Новые услуги облегчат жизнь вкладчикам банка, желающим оформить кредит и туристам.
В частности, в приложении появилась функция регулярных дополнительных депозитов. Также улучшились возможности выдачи ипотечных кредитов по государственной программе "еОселя" по процентной ставке под 3% годовых.
Напомним, ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, оказавшимся за границей из-за военного конфликта, и отправляющих финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украину. До июля текущего года клиенты ПриватБанка получат возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.
Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.