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Победители конкурсов по приватизации гособъектов должны выплатить 560 млн грн долгов, — ФГИУ

5 апреля 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Приватизация в Украине – на плечи новых собственников предприятий лягут миллионные долги
Речь идет о долгах перед бюджетом и работниками
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Победители приватизационных аукционов государственных объектов должны заплатить многомиллионные долги. Речь идет о задолженности, которая образовалась у предприятий перед бюджетом и работниками.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

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Как отмечают в Фонде, после возобновления приватизации в сентябре 2022 года новые собственники госактивов должны заплатить 560,49 млн гривен долгов.

В ФГИ объясняют, что победители конкурсов должны платить в бюджет не только сумму за объекты, но и выполнять другие условия, в частности обязательства выплатить в течение полугода долги приобретенных предприятий.

"Люди — наш главный приоритет. Выплата долгов по зарплате — важный шаг для обеспечения защиты прав работников и их благополучия. ФГИУ будет и дальше уделять большое внимание вопросам сокращения долгов по зарплате. От этого зависит не только социальная защита работников, но и развитие экономики страны в целом", подчеркнуло руководство Фонда госимущества.

Также в ФГИ рассказали, что за последние полгода 12 предприятий, которыми управляет Фонд, полностью погасил задолженность по зарплате перед 6 157 работниками на сумму 62,7 млн гривен. Еще 26 госпредприятий сократили долг на 66 млн гривен.

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Напомним, Фонд государственного имущества готовится выставить на торги Демуринский горно-обогатительный комбинат. Завод до конфискации принадлежал одному из российских бизнесменов.

Также мы писали, что с начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 миллионов гривен. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен.

 

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