Пенсии в Украине — кто и когда получит больше после перерасчета выплат

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине в апреле 2024 года состоялся перерасчет пенсий для работающих граждан с учетом увеличенного страхового стажа. Повышение охватило 654 тысяч человек, однако начислят средства не сразу.

Такие данные озвучили в Министерстве социальной политики.

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Перерасчет выплат работающим пенсионерам

Как отметили в ведомстве, всего в Украине насчитывается более 10,5 млн пенсионеров, из этого количества доля в 6,2% приходится на граждан, продолжающих работать на заслуженном отдыхе.

"В этом году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров. Это около 6,2% от их общего количества (на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 10,51 млн пенсионеров)", — говорится в сообщении.

Как увеличился размер пенсий

В Минсоцполитике отмечают, что размеры повышения пенсий будут определять для каждого пенсионера индивидуально. Суммы будут зависеть от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), по которой исчисляют пенсию таких граждан.

Соответствующий вопрос регулируется ч. 4 ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Перерасчет производится, если застрахованные лица после назначения пенсии продолжали работать. Осуществляется с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа, полученного после назначения (перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе.

Когда пенсионеры, которые продолжали работать, приобрели страховой стаж, достаточный для исчисления пенсии в минимальном размере (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин), тогда проводят соответствующий перерасчет пенсий. При этом независимо от того, какой срок прошел после назначения (предварительного перерасчета) пенсии, учитывая зарплату, с которой назначена (пересчитанная) пенсия.

Также повышают выплаты на 1% размера пенсии, но не более 1% минимального размера пенсии по возрасту за каждый год стажа, полученного более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин.

Важно то, что для работающих пенсионеров сделают перерасчет выплат в связи с ростом прожиточного минимума только после увольнения с места работы.

Когда украинцам начислят средства

По данным ведомства, повышенные пенсии украинцы получат только в июне 2024 года. Учтут суммы сразу за два месяца — апрель и май.

Связано это со сроком пересчета, который возможен только после того, как в Госреестр общеобязательного госсоциального страхования поступят данные об уплате ЕСВ за первый квартал. Соответствующие отчеты будут подаваться по май.

При этом гражданам не нужно лично обращаться в органы ПФУ, ведь перерасчет выплат произойдет автоматически, по сведениям, содержащимся в Государственном реестре застрахованных лиц.

Сейчас средняя пенсия составляет 5,79 тыс. грн, что на 10,6% больше, чем было год назад, добавили в Минсоцполитики.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Также мы писали, что власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.