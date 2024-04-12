Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Перерасчет пенсий — какая категория граждан получила 14 тыс. грн arrow

Перерасчет пенсий — какая категория граждан получила 14 тыс. грн

12 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии после перерасчета – кто из граждан получил 14 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кто получил минимально 14,3 тыс. грн

Так, в начале весны выросли пенсионные выплаты у ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Этой категории граждан, получающей пенсию в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", установили новые минимальные размеры выплат.

Перерасчет пенсии проводят исходя из средней заработной платы (дохода) в стране, с которой уплачены страховые взносы и которую учитывают для исчисления пенсии, за год, идущий перед перерасчетом.

В 2023 году соответствующий перерасчет произвели исходя из средней зарплаты за 2022 год. Тогда сумма составила 13,376 тыс. грн.

Новые суммы пенсий назначены без дополнительных обращений украинцев, по материалам их пенсионных дел.

Пересчитали выплаты для граждан, имеющих инвалидность среди участников ликвидации аварии на ЧАЭС, увеличив так пенсионные выплаты. А именно:

  • для первой группы — 14,308 тыс. грн (14,308 грн х 100%);
  • для второй группы — 11,446 тыс. грн (14,308 грн х 80%);
  • для третьей группы — 8,585 тыс. грн (14,308 грн х 60%).

Как отмечают в ПФУ, если ежемесячные размеры пенсии этой категории граждан с инвалидностью (учитывая всевозможные надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевую денежную помощь, суммы индексации и другие доплаты и компенсации к пенсиям, установленные законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед страной) не достигают вышеуказанных размеров, то в таком случае выплачивают ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Результаты перерасчета пенсий каждый гражданин может увидеть в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Общее повышение пенсий весной

В рамках индексации в начале весны пенсии в среднем повысили на 8% для около 10 млн граждан (на 397 грн). В результате размер средней пенсии в стране вырос до 5,792 тыс. грн.

Максимально повышение составило 1,5 тыс. грн, минимально — 100 грн.

В апреле повысили пенсии гражданам старше 65 лет, имеющим полный страховой стаж. Размер пенсионной выплаты равняется 40% от минимальной зарплаты. Пенсия выросла с 2,84 тыс. грн. до 3,2 тыс. грн.

Также автоматически пересчитали пенсии для 654 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их нового стажа).

Что еще стоит знать

Напомним, украинские пенсионеры, оставшиеся на временно оккупированных территориях, могут получать как российскую, так и украинскую пенсии. И именно это делает их уязвимыми к терпению оккупантов.

Также в ПФУ рассказали, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям. Такие надбавки для украинцев назначают независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.

выплаты
пенсии
ПФУ
пенсионеры
ЧАЭС

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб