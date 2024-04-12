Пенсии после перерасчета – кто из граждан получил 14 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Так, в начале весны выросли пенсионные выплаты у ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Этой категории граждан, получающей пенсию в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", установили новые минимальные размеры выплат.

Перерасчет пенсии проводят исходя из средней заработной платы (дохода) в стране, с которой уплачены страховые взносы и которую учитывают для исчисления пенсии, за год, идущий перед перерасчетом.

В 2023 году соответствующий перерасчет произвели исходя из средней зарплаты за 2022 год. Тогда сумма составила 13,376 тыс. грн.

Новые суммы пенсий назначены без дополнительных обращений украинцев, по материалам их пенсионных дел.

Пересчитали выплаты для граждан, имеющих инвалидность среди участников ликвидации аварии на ЧАЭС, увеличив так пенсионные выплаты. А именно:

для первой группы — 14,308 тыс. грн (14,308 грн х 100%);

для второй группы — 11,446 тыс. грн (14,308 грн х 80%);

для третьей группы — 8,585 тыс. грн (14,308 грн х 60%).

Как отмечают в ПФУ, если ежемесячные размеры пенсии этой категории граждан с инвалидностью (учитывая всевозможные надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевую денежную помощь, суммы индексации и другие доплаты и компенсации к пенсиям, установленные законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед страной) не достигают вышеуказанных размеров, то в таком случае выплачивают ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Результаты перерасчета пенсий каждый гражданин может увидеть в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Общее повышение пенсий весной

В рамках индексации в начале весны пенсии в среднем повысили на 8% для около 10 млн граждан (на 397 грн). В результате размер средней пенсии в стране вырос до 5,792 тыс. грн.

Максимально повышение составило 1,5 тыс. грн, минимально — 100 грн.

В апреле повысили пенсии гражданам старше 65 лет, имеющим полный страховой стаж. Размер пенсионной выплаты равняется 40% от минимальной зарплаты. Пенсия выросла с 2,84 тыс. грн. до 3,2 тыс. грн.

Также автоматически пересчитали пенсии для 654 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их нового стажа).

Что еще стоит знать

Напомним, украинские пенсионеры, оставшиеся на временно оккупированных территориях, могут получать как российскую, так и украинскую пенсии. И именно это делает их уязвимыми к терпению оккупантов.

Также в ПФУ рассказали, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям. Такие надбавки для украинцев назначают независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.