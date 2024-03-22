Пенсии с 1 апреля вырастут — кому доплатят 500 грн

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unsplush

1 апреля украинским пенсионерам, которые продолжают работать, государство повысит выплаты. В частности, известно, кто получит после перерасчета пенсий на 500 гривен больше.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

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По состоянию на март 2024 года в стране насчитывается 2,7 миллиона пенсионеров, которые вместо того, чтобы заслуженно отдыхать, продолжают официально работать. Речь идет о существенной части граждан от общего количества в более чем 10 миллионов граждан-пенсионеров. Поскольку размер страхового стажа у них увеличивается, им проводят перерасчет пенсий.

Однако такой перерасчет осуществляют не чаще одного раза в два года. Период пересмотра приходится, как правило, на апрель. Так, если человек минимум два года работает на пенсии и за это время не пересматривали выплату, то повышение следует ожидать в апреле.

Какие суммы будут после перерасчета пенсий

Граждане, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе и имеют высокие зарплаты пенсия может вырасти более существенно — на сумму от 500 гривен.

Так, если человеку выплачивают пенсию в размере 5 тыс. гривен и при выходе на заслуженный отдых было в наличии 30 лет страхового стажа, то после перерасчета выплата может вырасти на 333 гривен.

В случае, если размер пенсии — 6 тыс. гривен, то при аналогичных условиях увеличение составит 400 гривен. При пенсии в 7 тыс. гривен — 562 гривны.

Кому еще повысят пенсии

По украинскому законодательству, предусматривается также пересмотр пенсионных выплат гражданам, которые выполнили требования по страховому стажу и достигли по возрасту 65 лет.

Так, если человек в возрасте не менее 65 лет и имеет стаж 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, то сумма пенсии не может быть ниже 40% от уровня минимальной зарплаты в стране.

Следует отметить, что 1 марта увеличили пенсии для 10 млн человек. В то время как всего в стране насчитывается 10,5 млн пенсионеров. Размер повышения колебался от 100 до 1,5 тыс. грн. Меньше всего повысили тем, кто имеет минимальные выплаты. В то время как больше всего — у кого высокая зарплата.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам пенсионного возраста предусмотрен ряд доплат. В частности, по одной из программ можно получить около 600 гривен надбавки к пенсии.

Также четыре категории граждан с 1 апреля 2024 года могут потерять доступ к начисленным социальным выплатам. Речь идет о тех, кто получает пенсии и пособие на банковские карты.