Пенсії в Україні — Кабмін розповів деталі перерахунку виплат з 1 квітня

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

З 1 квітня 2024 року українським пенсіонерам перерахують виплати. В уряді уточнили, кому саме слід чекати на підвищення.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

Читайте також:

Деталі перерахунку пенсії з 1 квітня

Як уточнюють у Кабміні, перерахунок торкнеться тих пенсіонерів, які станом на 1 березня 2024 року мають 24 місяці страхового стажу, або ж відпрацювали щонайменше 24 місяці, однак після призначення чи попереднього перерахунку пенсійної виплати минуло два роки.

У разі, якщо на 1 березня було набуто щонайменше 24 місяці стажу, перерахунок здійснять з урахуванням стажу.

"При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення/попереднього перерахунку пенсії", — пояснюють в уряді.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії на 1 березня було набуто менше 24 місяці стажу, перегляд пенсій мають здійснювати не раніше, ніж через два роки після її призначення або попереднього перерахунку з урахуванням тільки набутого стажу. Зарплата для обчислення пенсії не змінюється, додали у пресцентрі.

Водночас працюючі пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, матимуть право на перерахунок виключно у разі, якщо досягнули пенсійного віку.

Коли українці отримають доплати

У Кабміні наголосили, що за правилами, перерахунок проведуть після того, як до Держреєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування надійде інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал поточного року (термін подачі звітів — до 10 травня).

Таким чином, пенсіонери, яким проведуть перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці (починаючи з квітня), орієнтовно в червні 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, як вплине індексація пенсій на розмір житлової субсидії. Для її обрахунку беруть доходи у вигляді пенсій за березень 2024 року.

Також ми писали, що в Україні з 1 квітня 2024 року має збільшитися мінімальна заробітна плата. Внаслідок цього зміниться розмір соціальних виплат.