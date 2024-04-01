Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Перерасчет пенсий украинцам с 1 апреля — Кабмин уточнил детали arrow

Перерасчет пенсий украинцам с 1 апреля — Кабмин уточнил детали

1 апреля 2024 11:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — Кабмин рассказал детали перерасчета выплат с 1 апреля
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 апреля 2024 года украинским пенсионерам пересчитают выплаты. В правительстве уточнили, кому именно следует ожидать повышения.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Читайте также:

Детали перерасчета пенсии с 1 апреля

Как уточняют в Кабмине, перерасчет коснется тех пенсионеров, которые по состоянию на 1 марта 2024 года имеют 24 месяца страхового стажа, или отработали по меньшей мере 24 месяца, однако после назначения или предварительного перерасчета пенсионной выплаты прошло два года.

В случае, если на 1 марта было приобретено не менее 24 месяцев стажа, перерасчет будет осуществлен с учетом стажа.

"При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета пенсии", — объясняют в правительстве.

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсии на 1 марта было приобретено менее 24 месяцев стажа, пересмотр пенсий должен осуществляться не ранее чем через два года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного стажа. Зарплата для исчисления пенсии не меняется, добавили в пресс-центре.

В то же время работающие пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет, будут иметь право на перерасчет исключительно в случае, если достигли пенсионного возраста.

Когда украинцы получат доплаты

В Кабмине отметили, что по правилам, перерасчет будет проведен после того, как в Госреестр общеобязательного госсоциального страхования поступит информация об уплате единого взноса за первый квартал текущего года (срок подачи отчетов — до 10 мая).

Таким образом, пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы (начиная с апреля), ориентировочно в июне 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, как повлияет индексация пенсий на размер жилищной субсидии. Для ее учета берут доходы в виде пенсий за март 2024 года.

Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В результате изменится размер социальных выплат.

Кабинет министров
выплаты
пенсии
пенсионеры
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК