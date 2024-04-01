Пенсии в Украине — Кабмин рассказал детали перерасчета выплат с 1 апреля

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

С 1 апреля 2024 года украинским пенсионерам пересчитают выплаты. В правительстве уточнили, кому именно следует ожидать повышения.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Читайте также:

Детали перерасчета пенсии с 1 апреля

Как уточняют в Кабмине, перерасчет коснется тех пенсионеров, которые по состоянию на 1 марта 2024 года имеют 24 месяца страхового стажа, или отработали по меньшей мере 24 месяца, однако после назначения или предварительного перерасчета пенсионной выплаты прошло два года.

В случае, если на 1 марта было приобретено не менее 24 месяцев стажа, перерасчет будет осуществлен с учетом стажа.

"При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета пенсии", — объясняют в правительстве.

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсии на 1 марта было приобретено менее 24 месяцев стажа, пересмотр пенсий должен осуществляться не ранее чем через два года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного стажа. Зарплата для исчисления пенсии не меняется, добавили в пресс-центре.

В то же время работающие пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет, будут иметь право на перерасчет исключительно в случае, если достигли пенсионного возраста.

Когда украинцы получат доплаты

В Кабмине отметили, что по правилам, перерасчет будет проведен после того, как в Госреестр общеобязательного госсоциального страхования поступит информация об уплате единого взноса за первый квартал текущего года (срок подачи отчетов — до 10 мая).

Таким образом, пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы (начиная с апреля), ориентировочно в июне 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, как повлияет индексация пенсий на размер жилищной субсидии. Для ее учета берут доходы в виде пенсий за март 2024 года.

Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В результате изменится размер социальных выплат.