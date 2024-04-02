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Перерасчет пенсий с апреля — в Раде рассказали, кому доплатят 200 грн

2 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в апреле — в ВРУ рассказали, кому доплатят 200 гривен
Женщина пенсионного возраста. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Верховной Раде объяснили, для кого и как изменятся пенсионные выплаты после пересчета с апреля 2024 года. В частности, кое-кто получит "сверху" 200 гривен.

Об этом рассказала заместитель главы комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк во время телемарафона.

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Кого коснется перерасчет пенсий с апреля

Как отметила Василевская-Смаглюк, из-за повышения минимальной заработной платы должны вырасти и налоги и пенсии. Некоторые изменения коснутся внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Также изменятся пенсии для работающих пенсионеров в зависимости от их страхового стажа.

Пересчет будет произведен автоматически, однако индивидуально для каждого гражданина.

Так, в частности, возрастут пенсии для граждан, достигших 65-летнего возраста. Для них будут пересчитаны выплаты в сторону увеличения. Речь идет о ежегодной индексации, которая произошла в марте.

"Плюс к этой ежегодной индексации будет увеличение пенсий, минимальной пенсии для таких лиц. Она будет несущественной, в пределах 200 гривен, но поскольку увеличение было еще в марте, то в апреле из-за увеличения минимальной зарплаты также будут увеличены выплаты этой категории граждан", — сообщила нардеп.

Также добавила, что работающие пенсионеры получат больше за счет роста количества стажа.

"В моих приемных (я избрана на севере Киевщины) люди часто обращаются именно из-за неправильных, как они считают, несправедливых начислений. Я обращаюсь в пенсионный фонд, и мы урегулируем эти вопросы", — сообщила она.

Когда начислят доплаты

Ранее в правительстве рассказали, что перерасчет коснется тех граждан, у которых по состоянию на 1 марта 2024 года есть 24 месяца стажа, или отработали минимум 24 месяца, однако после назначения или предварительного перерасчета пенсионной выплаты прошло уже два года.

Ожидается, что перерасчет будет произведен после поступления в Госреестр общеобязательного государственного социального страхования информации об уплате единого взноса за первый квартал.

Учитывая это, такие украинцы получат увеличенные размеры пенсий и доплату за предыдущие месяцы (начиная с апреля), примерно в июне 2024-го.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте некоторых доплат к пенсиям украинцев в 2024 году. В частности выросли надбавки за донорство.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

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