Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Пересчет пенсии через "Дію": что нужно знать arrow

Пересчет пенсии через "Дію": что нужно знать

24 апреля 2023 07:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как проверить перерасчет в Дії
Портал госуслуг "Дія". Фото: okhtyrkamr.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане, получающие пенсии, могут с помощью гаджетов сделать запрос на перерасчет выплат. Такая возможность доступна через портал государственных услуг "Дія".

Об этом сообщил пресс-цетр Министерства цифровой трансформации Украины.

Читайте также:

Как получить перерасчет пенсии в "Дія"

Как отмечают в Минцифре, подавать заявки на перерасчет пенсии можно только на портале. В мобильном приложении "Дія" такой услуги пока нет.

Чтобы подать заявку на перерасчет уплаты, нужно сделать несколько шагов по ссылке. А именно:

  • пройти регистрацию или авторизоваться в кабинете гражданина на портале "Дія". Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или "Дія. Підпис".
  • выбрать услугу, заполнить необходимую информацию, добавив отсканированные документы;
  • подписать заявление с помощью электронной подписи.

В случае появления решения о пересчете пенсии от государства — на электронную почту поступит соответствующее уведомление.

После этого его можно загрузить и распечатать. Это доступно в разделе "Полученные документы", добавили в Минцифре.

Больше о пенсиях

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в апреле 2023 года. Украинцам в этом месяце направили на выплаты 52,5 млрд гривен.

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

На днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас