Пенсии в Украине — как проверить перерасчет в Дії

Портал госуслуг "Дія". Фото: okhtyrkamr.gov.ua

В Украине граждане, получающие пенсии, могут с помощью гаджетов сделать запрос на перерасчет выплат. Такая возможность доступна через портал государственных услуг "Дія".

Об этом сообщил пресс-цетр Министерства цифровой трансформации Украины.

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Как получить перерасчет пенсии в "Дія"

Как отмечают в Минцифре, подавать заявки на перерасчет пенсии можно только на портале. В мобильном приложении "Дія" такой услуги пока нет.

Чтобы подать заявку на перерасчет уплаты, нужно сделать несколько шагов по ссылке. А именно:

пройти регистрацию или авторизоваться в кабинете гражданина на портале "Дія". Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или "Дія. Підпис".

выбрать услугу, заполнить необходимую информацию, добавив отсканированные документы;

подписать заявление с помощью электронной подписи.

В случае появления решения о пересчете пенсии от государства — на электронную почту поступит соответствующее уведомление.

После этого его можно загрузить и распечатать. Это доступно в разделе "Полученные документы", добавили в Минцифре.

Больше о пенсиях

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в апреле 2023 года. Украинцам в этом месяце направили на выплаты 52,5 млрд гривен.

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

На днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).