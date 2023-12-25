Допомога біженцям — де в ЄС виплатять більше грошей

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

Українські громадяни через війну продовжують перебувати у європейських країнах, де отримують грошову допомогу. У 2024 році у деяких країнах можуть збільшити фінансову підтримку, зокрема, у Чехії, Польщі, Румунії та Болгарії.

По це пише видання Znaj.ua.

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Хто з українців отримає підвищене фінансування

У грудні цього року у Європейській комісії підтримали виділення 65 млн євро із фонду притулку, міграції та інтеграції у Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії.

Такий обсяг фінансів спрямують на адаптацію людей, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС у цих країнах, та забезпечать належний рівень підтримки та допомоги.

Додаткові гроші витратять на сприяння переїзду біженців в орендоване житло, на оплату мовних курсів, а також на заходи з інтеграції.

Отримані країнами кошти планують використати найближчим часом. Тому українцям слід уважно стежити за оголошеннями у країнах свого тимчасового перебування щодо додаткового фінансування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.

Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.