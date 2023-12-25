Помощь беженцам – где в ЕС выплатят больше денег

Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

Украинские граждане из-за войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности, в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.

Об этом пишет издание Znaj.ua.

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В декабре этого года в Европейской комиссии поддержали выделение 65 млн евро из фонда убежища, миграции и интеграции в Польше, Чехии, Болгарии, Румынии.

Такой объем финансов направят на адаптацию людей, находящихся под временной защитой ЕС в этих странах, и обеспечат надлежащий уровень поддержки и помощи.

Дополнительные деньги потратят на содействие переезду беженцев в арендуемое жилье, оплату языковых курсов, а также меры по интеграции.

Полученные странами средства планируют использовать в ближайшее время. Поэтому украинцам следует внимательно следить за объявлениями в странах своего временного пребывания по дополнительному финансированию.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать пособие на проживание от государства. В связи с этим в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.

Также мы писали, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Регистрация продлится всего несколько дней.