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Проверки бизнеса в 2023 году: за что и кого начнут штрафовать

8 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Проверки бизнеса в 2023 году — кого коснутся
Бумаги c финансовыми показателями. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 1 августа 2023 года в Украине могут стартовать проверки бизнеса. Это произойдет в случае разблокирования в Верховной Раде законопроекта №8401, возвращающего систему налогообложения, действовавшую до войны.

О том, что ждет бизнес, рассказывают Новини.LIVE.

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Отмена моратория на проверку бизнеса

В случае отмены запрета на проверку бизнеса во время войны останутся исключения. Однако они коснутся только небольшой группы предпринимателей. В частности, под мораторий попадут:

  • плательщики единого налога первой-второй групп, запрет на проверки установлен на год, до 1 августа 2024;
  • юрлица и физлица-предприниматели, официальное местонахождение которых — оккупированные территории, территории, считающиеся горячими точками, — до завершения оккупации, боевых действий или госрегистрации смены местонахождения.

Кого коснутся проверки

В то же время предпринимателей ждут плановые проверки. Речь идет о тех, кто:

  1. осуществляет деятельность в области производства или сбыта подакцизной продукции;
  2. деятельность связана с организацией и проведением азартных игр (игорный бизнес);
  3. оказывает финансовые и платежные услуги;
  4. является плательщиком, который на основе показателей за 2021 год имеет один из рисков:
  • размер налога компании на 50% меньше, чем средние налоги в данной сфере;
  • объем налога на добавленную стоимость на 50% меньше средних налогов в сфере;
  • дебиторская задолженность больше кредитной;
  • объем годового дохода больше 10 млн грн, и общая доля расходов в налоговой декларации больше 75% от дохода;
  • размер заработной платы меньше среднего показателя в сфере.

Блокировка закона №8401

Законопроект №8401 парламент принял во втором чтении 30 июня этого года, его нормы должны были заработать с 1 августа. Он предусматривает старые правила налогообложения бизнеса. Однако вскоре в Верховной Риде зарегистрировали постановление, призванное запретить проверки и штрафы для бизнеса на период войны.

Это сделал руководитель межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков. Он считает нецелесообразным такой шаг во время войны. Но в Налоговом комитете убеждены, что парламент не поддержит постановление и президент все же подпишет проект закона.

Что еще стоит знать

Напомним, с июля 2023 года Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Также в Государственной таможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

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