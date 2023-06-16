Проверки бизнеса будут проходить по-новому — что нужно знать

Финансовые расчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Украине некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.

О деталях проведения проверок рассказала народный депутат Нина Южанина.

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Что нужно знать о проверках бизнеса

Как отметила Южанина, речь идет о постановлении №553 об упрощении осуществления внеплановых проверок украинских предприятий за обращением физлиц, пострадавших от деятельности компаний, без получения согласия от Министерства экономики.

Согласно ему, внеплановые проверки будут осуществлять по обращению гражданина или группы людей о нарушениях, причинивших вред их правам, законным интересам, жизни и здоровью, окружающей среде или госбезопасности. При этом необходимы только документы или копии, подтверждающие соответствующие нарушения (при наличии) предприятием.

Сейчас внеплановые проверки по обращению пострадавших происходят исключительно при условии получения согласования от Минэкономики.

Сроки осуществления соответствующих проверок не изменили. На это также отводится не более 10 рабочих дней, а что касается субъектов малого предпринимательства, то не более двух.

Следует отметить, что в проект закона №8401, предусматривающего возврат довоенной системы налогообложения, проверок бизнеса и штрафов, внесут ряд поправок. Некоторые из них предполагают продление моратория на ряд видов проверок. Они касаются большинства проверок первой и второй групп плательщиков единого налога. Также ограничат основания для внесения налогоплательщиков в список тех, кого ждут плановые проверки.

Что следует знать

Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.