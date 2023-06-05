Проверки НБУ всех платежей клиентов — эксперты заговорили о фейке

Банковская расчетная карта в руках. Фото: Freepik

Информация в СМИ о том, что Национальный банк Украины (НБУ) якобы обязал банки с 5 июня текущего года передавать еженедельные данные о безналичных операциях клиентов-физлиц и компаний, может быть фейковой. Официального уведомления от регулятора не было.

Об этом написал экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в соцсети Facebook.

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По его словам, несмотря на то, что такое сообщение распространил профильный портал Минфин, поступает информация о том, что опубликованный документ не является письмом Центробанка.

"Может фейк, может, нет. Извиняюсь за распространение непроверенной информации", — отметил он.

На обнародованном документе отсутствует печать. Соответствующего документа на официальном сайте Нацбанка тоже нет.

Кроме того, эксперт отметил, что даже если допустить то, что соответствующее письмо — настоящее, то оно не будет касаться простых граждан, а речь идет об интернет-эквайерах. А именно о тех клиентах, которые предлагают услуги по интернет-эквайрингу (прием карточных платежей), P2P-переводов (с карты на карту) и с карт на счета и наоборот, а не о физических лицах.

На днях портал Минфин опубликовал письмо якобы от имени НБУ. В нем говорилось, что с 5 июня украинские банки должны отчитываться обо всех банковских карточных платежах украинцев на любую сумму. Мол, что каждый понедельник финучреждения должны подавать отчеты до 16:00.

Речь шла о таких видах карточных операций:

P2P-переводы (при переводе физлицами средств друг другу);

пополнение или снятие наличных со счетов в кассах или банкоматах;

оплаты в Интернет-сети.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты был почти на 26 млн долларов больше предыдущей недели.

Также мы писали, что в Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.