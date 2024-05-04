Пенсии в Украине — ПФУ посоветовал отказаться от выплат

Человек пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) советуют не торопиться выходить на пенсию в 60 лет. Так, в случае продолжения работы — в будущем можно будет получить значительно большие суммы выплат.

Об этом рассказали представители ПФУ.

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Право выхода на пенсию

Право на выход на пенсию по возрасту является личным делом каждого человека, поэтому может отказаться от нее и воспользоваться финансовой выгодой.

Так, во время позднего выхода на пенсию ее назначают затем с учетом полученного страхового стажа на дату обращения за назначением выплаты. То есть, пенсионные выплаты будут больше.

Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как могут вырасти пенсии

Согласно украинскому законодательству, в случае более позднего выхода на пенсию, ее размер изменится в сторону повышения так:

0,5% — принесет каждый полный месяц стажа, начиная с месяца, который идет за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

0,75% — гарантирует каждый полный месяц стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Таким образом, при отсрочке пенсии на не менее пяти лет размер пенсионной выплаты вырастет на 6% за каждый год. Два года — 12%, три — 18%. Шесть лет дополнительного страхового стажа повысят выплату на 54%.

Важно то, что для увеличения пенсии засчитывают только полные месяцы работы.

Как отсрочить выход на пенсию

Граждане, желающие воспользоваться правом отсрочки выхода на пенсию должны обязательно обратиться в орган Пенсионного фонда, иначе — ее могут назначить автоматически, если есть оцифрованный вариант трудовой книжки и все необходимые для назначения пенсии данные имеются в Реестре застрахованных лиц.

В случае, если трудовая книжка не оцифрована и исчерпывающих данных о страховом стаже нет в Реестре, а гражданин продолжает работать и не обращался за назначением пенсии, то считается, что он изъявил желание выйти на пенсию позже.

В то же время для назначения пенсии во время ее отсрочки нужно обратиться в Пенсионный фонд. Выплаты будут назначены:

с даты, следующей за последним днем месяца, когда был приобретен полный месяц стажа (в частности, суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обратиться не позднее, чем через три месяца с такой даты;

с даты обращения, если обратиться не позднее трех месяцев после последнего дня месяца, когда был приобретен полный месяц стажа.

Что еще стоит знать

Ранее в Пенсионном фонде рассказали о деталях финансирования выплат в соцсфере в апреле 2024 года. На это направили 68,6 млрд грн.

Также в Украине на законодательном уровне изменились условия для начисления пенсионных выплат. В частности, увеличилось количество причин прекращения выплаты денег.