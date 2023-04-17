ПФУ рассказал о финансировании пенсий в апреле

Украинские пенсионерки на отдыхе в парке. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в апреле текущего года. Украинцам в этом месяце направили 34,9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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По данным Пенсионного фонда, на пенсионные выплаты направили 7,5 млрд грн через АО "Укрпочта", 27,4 млрд грн — через уполномоченные финучреждения для выплат.

Следует отметить, что в прошлом месяце потратили на 6,6 млрд гривен (13%) больше против февраля. На пенсии направили 57,6 млрд гривен.

По данным ПФУ, всего в Украине насчитывается 10,7 млн человек, которым начисляют пенсии. В среднем размер выплаты составляет 5,23 тысячи гривен.

Самые высокие пенсии: в Киеве — 7,13 тыс. гривен; в Донецкой области — 6,56 тыс. гривен; в Луганской — 6 тыс. гривен; в Днепропетровской — 5,8 тыс. гривен. Самые низкие пенсии — в Тернопольской области — 3,99 тыс. гривен; в Закарпатской — 4,16 тыс. гривен; в Черновицкой — 4,18 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам.

Также сообщалось, что президент подписал закон №2981-IX о защите пенсионных прав для граждан, проживающих на территории временно оккупированных территорий (ТОТ) или в зонах боевых действий. Закон определяет порядок назначения пенсии при условии, когда граждане не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии.