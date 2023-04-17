Отопительный сезон 2023-2024 — Украина начала закачивать газ в ПХГ

Работник оператора газохранилищ Украины "Укртрансгаз". Фото: Naftogaz.com

Украина начала подготовку к предстоящему отопительному сезону 2023-2024. АО "Укртрансгаз" возобновило закачку "голубого топлива" в подземные хранилища (ПХГ).

Об этом сообщает пресс-служба национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Читайте также:

Подробности

"Команда АО "Укртрансгаз" — оператора газохранилищ Украины, являющегося частью Группы Нафтогаз — начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение отопительного сезона 2022/2023 даже, несмотря на полномасштабное вторжение России, украинские ПХГ работали бесперебойно.

За сезон отбора (с 7 октября 2022 г.) из подземных хранилищ газа было отобрано 5,572 млрд кубометров газа. В общей сложности за сезон использовали 13,9 млрд куб. м природного газа, из которых 1 млрд. куб. м составил импорт и 7,6 млрд. куб. м — добыча АО "Укргаздобыча".

"По сравнению с предыдущими годами сезон отбора был короче. Это связано с благоприятными погодными условиями и относительно теплой зимой. Я очень благодарен команде "Укртрансгаза", а также работникам всей группы "Нафтогаз", за слаженную работу прошлой зимой. Благодаря ей мы смогли устоять и обеспечить теплом украинцев", — подчеркнул руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

14 апреля в "Нефтегазе Украины" объявили официальное завершение отопительного сезона 2022/2023 годов в Украине. По словам Чернышева, он стал самым сложным за время независимости Украины. Полученный опыт поможет пройти достойно и следующую зиму, не позволив врагу оставить украинцев без света и тепла, убежден он.

Ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти могут нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. В частности могут повысить стоимость природного газа.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.

Также мы писали, что крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", с осени прошлого года перешедшая в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.