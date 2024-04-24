Тарифи з 1 травня — які зміни чекають в оплаті послуг ЖКГ

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні цього місяця добігає кінця термін дії річного тарифу на ринку постачання газу. Відомо, які будуть ціни у платіжках на блакитне паливо та інші послуги з 1 травня 2024 року.

Про це свідчить інформація Кабінету міністрів та НАК "Нафтогаз України".

Читайте також:

Чи зміниться тариф на електрику з 1 травня

Хоч заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що можливість підвищення цін на електроенергію не виключають через нові обстріли РФ об'єктів енергетики, однак голова відомства Герман Галущенко запевнив, що жодних розрахунків та планів щодо зростання цін немає.

Також у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що робота щодо змін чинних тарифів на електроенергію для побутових споживачів не ведеться.

З огляду на це, у травні ціни на електроенергію для побутових споживачів підвищуватися не будуть. Населення надалі платитиме за єдиним тарифом 2,64 грн/кВт-год. Така ціна діє з 1 червня 2023 року.

Також в Україні скасовано мораторій на нарахування та стягнення пені й штрафів за несплату комунальних послуг. Тому боржникам у травні можуть нарахувати штрафи і пеню у нових платіжках. У складних ситуаціях можуть стягнути заборгованість у примусовому порядку чи припинити надання послуг.

Ціни на природний газ у травні

Наприкінці цього року добігає кінця термін дії річного тарифу на ринку постачання газу споживачам. Проте, тариф на блакитне з травня для більшості українців не зміниться, адже днями в газопостачальній компанії "Нафтогаз України" затвердили новий річний тариф для українців.

Старий тарифний план "Фіксований" продовжили ще на рік в рамках встановленого мораторію на зростання цін. Так компанія прагне в умовах війни та складної ситуації в економіці підтримати громадян.

Вартість газу для споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишиться на рівні 7,96 грн/кубометр. Компанія забезпечує природним газом більшість споживачів — понад 12 млн родин.

Щодо решти газопостачальників, то ціна на ресурс зараз коливається в діапазоні від 7,70 до 9,90 грн/куб. м. Рішення щодо річних тарифів ще немає.

Вартість водопостачання у травні

В Україні у низці невеликих міст зросте вартість послуги з водопостачання з 1 травня 2024 року, адже місцева влада наділена правом вирішувати відповідне питання, незалежно від рішень НКРЕКП. У зв’язку з цим в деяких містах ціни зросли доволі суттєво — до 40%.

Щодо великих міст, то Нацкомісії з тарифів заборонили підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення, хоч регулятор повторно підготував план з поступового зростання цін для водоканалів міст обласного значення. Відповідно до пропозицій, підвищення тарифів на воду заплановане у два етапи. Зокрема, тариф на воду в Києві хотіли підвищити під час першого етапу до 40,776 грн з нинішніх 30,38 грн за кубометр, тобто на 34%.

Рішення з цього питання не затверджене, тому у великих містах ціни залишаться на колишньому рівні у травні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України стверджують, що зараз не розглядають питання підвищення тарифів на електричну енергію для населення. З огляду на це, з 1 травня 2024 року українці платитимуть за послугу за старими цінами.

Також Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону.