Кабмин создал специальный штаб по подготовке к зиме 2024-2025

Украинский премьер-министр. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Украинское правительство приняло решение о создании специального штаба по подготовке к отопительному сезону-2024-2025. В него войдут представители ключевых ведомств, которые будут контролировать работы по ликвидации последствий энергетического террора РФ.

О соответствующем решении, поддержанном на заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, в состав штаба по подготовке к отопительному сезону войдут:

представители ключевых министерств и ведомств;

народные депутаты;

представители громад.

Деятельность Штаба будет заключаться в координации работы по преодолению последствий энергетического террора, который продолжает осуществлять Россия. Также он будет контролировать процесс модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

"Кроме того, будем активнее привлекать помощь от партнеров и будем работать над решением долгового кризиса в энергетике. Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев было светло и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению", — подчеркнул Шмыгаль.

Также правительство приняло ряд решений в энергосфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковской области, оставшихся без электричества из-за российских атак.

Запасы газа и цены для новой зимы

Как ранее отмечал глава правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев, компания во время подготовки к отопительному сезону намерена накопить не менее 13 млрд кубических метров газа украинской добычи.

Сейчас "Нафтогаз" продолжает наращивать объемы добычи голубого топлива. В частности, с начала 2024 года объем увеличился на 12% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

По словам Чернышева, компания перевыполнила показатели плана более чем на 60 млн кубических метров, и несмотря на войну, продолжает воплощать очерченные амбициозные цели.

"Поэтому наша следующая цель — наращивать добычу, готовясь к возможному увеличению потребления. Кроме того, надеюсь, что мы будем строить новую Украину как энергоэффективное государство — ответственно относящееся к энергии государство. Сегодня мы являемся одной из наименее энергоэффективных стран в Европе", — сообщил чиновник.

Что касается цен на газ на новый отопительный сезон, то в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей 98% потребителей, продлили старый годовой тариф для украинцев. Действие тарифного плана "Фиксованный" с ценой 7,96 грн (с НДС) завершится в мае 2025 года.

Что еще стоит знать

Напомним, срок действия годового тарифа на рынке поставок газа конечным потребителям от ГК "Нафтогаз" продлили на год. Голубое топливо с 1 мая 2024 года стоит, как и раньше.

Также мы писали, что глава Нафтогаза Украины Алексей Чернышев подвел итоги и очертил планы деятельности компании. 2023-й стал знаковым, ведь Украине впервые в истории удалось пройти зиму без импорта природного газа.