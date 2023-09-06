Отопительный сезон 2023-2024 — как правильно подготовиться

Окно в доме. Фото: Unplush

Эксперты рассказали о важных деталях подготовки к отопительному сезону 2023-2024. Об этом следует позаботиться заранее, чтобы уменьшить энергозатраты и сохранить тепло в доме.

Советы опубликовали эксперты YASNO.

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Правила подготовки дома к зиме

Как отмечают специалисты, следует уже сейчас составить план подготовки жилья к холодам. Важно сделать семь шагов.

Проверка дверей и окон

Если есть щели, необходимо установить резиновые уплотнители, отрегулировать доводчики и фурнитуру. Так не будет сквозняков и теплый воздух не будет выходить наружу, а холодный — не сможет попасть в помещение.

Правила расположения мебели

Следует переместить подальше от наружных стен кровати, диваны и кресла. Зона отдыха в таком случае не будет нуждаться в дополнительном обогреве.

Подготовка батарей

Чтобы лучше сохранялось тепло, батареи не нужно завешивать шторами, мебелью или декоративной решеткой. Также следует тщательно вымыть батареи от пыли и установить за ними экраны из фольги. Теплоотдача может возрасти на 20%.

Дополнительный обогрев

Можно приобрести обогреватель, учитывая особенности помещения, принцип действия и потребления. Потребление электроэнергии керамического, конвекторного или инфракрасного составит 90-270 кВт·ч, масляного 270-450 кВт·ч, тепловентилятора — от 360 до 720 кВт·ч. В кондиционере нужно проверить состояние и температурный режим, на котором он сможет работать в холода.

Надежность проводки

Чтобы избежать проблем с увеличением нагрузки на электросеть, нужно проверить исправность проводов, розеток и приборов. Лучше пригласить специалиста.

Утепление подъезда

Жители многоэтажных домов должны совместно позаботиться об утеплении подъезда. В частности, следует проверить плотность закрытия окон и дверей. В подвале и на крыше следует убедиться в целостности покрытия, утеплить трубопроводы.

Резервные источники питания

Лучшим решением могут стать зарядные станции. Если генераторы производят электроэнергию, станции ее накапливают. Заряженную станцию от обычной розетки можно использовать для питания приборов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов разработали графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

Также мы писали, что страны Европейского Союза (ЕС) досрочно закончили подготовку к осенне-зимнему периоду. В ряде государств накопленные запасы "голубого топлива" в подземных хранилищах достигли максимального уровня.