Підприємці зможуть придбати транспорт на грантові кошти

С/г техніка працює в полі. Фото: Freepik

Український уряд розширив напрямки використання мікрогрантів у рамках програми "Власна справа" для підприємців. Зокрема, вони зможуть придбати на отримані кошти транспортні засоби.

Це передбачено відповідною урядовою постановою, йдеться на офіційному сайті Кабінету міністрів України (КМУ).

Читайте також:

Що змінилось у програмі "Власна справа"

Згідно з новою постановою уряду, розширився список напрямків використання фінансів мікрогранту. Фізособи-підприємці матимуть право купувати за ці кошти транспорт, необхідний для діяльності бізнесу.

Також збільшився термін з 15 до 20 робочих днів, протягом якого переможець грантового розіграшу може зареєструвати ФОП, якщо ще не провадить підприємницьку діяльність. Також у цей час потрібно укласти контракт про надання мікрогранту, відкрити банківський рахунок для зарахування гранту.

Окрім того, підприємці повинні у першу чергу працевлаштувати офіційно зареєстрованих безробітних і тільки потім доукомплектувати самостійно. Ще одна з умов — першочергове заміщення звільнених працівників безробітними.

Підприємець має повернути мікрогрант державі, якщо було не виконано обов'язкові умови договору щодо створення за пів року одного-двох робочих місць у залежності від суми мікрогранту.

Які суми можна отримати за програмою

У рамках грантової програми "Власна справа" можна отримати мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень. Гроші можна витратити на купівлю чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, на оренду приміщення. Надають мікрогранти підприємцям, а також тим, хто лише мріє стати бізнесменом. Головна умова — створення одного-двох робочих місць.

Очікується, що українці, що отримали мікрогранти минулого року, створять 8 тис. нових робочих місць.

Цьогоріч на програму у держбюджеті передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить отримати громадянам близько 10 тисяч мікрогрантів.

З квітня до грантової програми "Власна справа" можуть долучатися ветерани. Вони також можуть отримати гранти на розвиток бізнесу до 250 тис. гривень, другий з подружжя ветерана — грант до 500 тис. гривень, консорціум ветеранів — грант до 1 млн гривень.

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року стартувала програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.

Також ми писали, що з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.