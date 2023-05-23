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Предприниматели смогут приобрести транспорт на грантовые средства: детали

23 мая 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Предприниматели смогут приобрести транспорт на грантовые средства
С/х техника работает в поле. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство расширило направления использования микрогрантов в рамках программы "Власна справа" для предпринимателей. В частности, они смогут приобрести на полученные средства транспортные средства.

Это предусмотрено соответствующем правительственном постановлением, говорится на официальном сайте Кабинета министров Украины (КМУ).

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Что изменилось в программе "Власна справа"

Согласно новому постановлению правительства, расширился список направлений использования финансов микрогранта. Физлица-предприниматели будут иметь право покупать за эти средства транспорт, необходимый для деятельности бизнеса.

Также увеличился срок с 15 до 20 рабочих дней, в течение которого победитель грантового розыгрыша может зарегистрировать ФЛП, если еще не ведет предпринимательскую деятельность. Также за это время нужно заключить контракт о предоставлении микрогранта, открыть банковский счет для зачисления гранта.

Кроме того, предприниматели должны в первую очередь трудоустроить официально зарегистрированных безработных и только потом доукомплектовать самостоятельно. Еще одно из условий — первоочередное замещение уволенных работников безработными.

Предприниматель должен вернуть микрогрант государству, если не были выполнены обязательные условия договора о создании за полгода одного-двух рабочих мест в зависимости от суммы микрогранта.

Какие суммы можно получить по программе

В рамках грантовой программы "Власна справа" можно получить микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен. Деньги можно потратить на покупку или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Предоставляют микрогранты предпринимателям, а также тем, кто только мечтает стать бизнесменом. Главное условие — создание одного-двух рабочих мест.

Ожидается, что украинцы, получившие микрогранты в прошлом году, создадут 8 тысяч новых рабочих мест.

В этом году на программу в госбюджете предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит получить гражданам около 10 тысяч микрогрантов.

С апреля к грантовой программе "Власна справа" могут приобщаться ветераны. Они также могут получить гранты на развитие бизнеса до 250 тыс. гривен, второй супруг ветерана — грант до 500 тыс. гривен, консорциум ветеранов — грант до 1 млн гривен.

Напомним, в Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, в связи с войной вынужденных перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.

Также мы писали, что с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.

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