Допомога дітям — маленьким українцям виплатять гроші за кордоном

Українські діти. Фото: ЕРА

Українські діти, які через війну залишились без батьків та зараз перебувають за кордоном, можуть отримати фінансову допомогу. Для різних країн суми різняться.

Про це повідомляє пресслужба організації "СОС Дитячі Містечка".

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Хто і де зможе отримати допомогу

Отримати фінансову допомогу на дітей, які нині перебувають за межами країни, можна в будь-якому місті в Україні, за винятком окупованих територій та зони "гарячих точок". Гроші нададуть:

прийомним сім’ям;

дитячим будинкам сімейного типу;

сім’ям опікунів (піклувальникам), до яких було влаштовано двоє та більше неповнолітніх дітей до 18 років, які нині перебувають за кордоном.

Розміри допомоги для різних країн

За програмою, гроші виплачуватимуть законним представникам дітей. Суми різняться залежно від країни перебування дитини:

25 тис. грн передбачені особам, до сімей яких були влаштовані діти, які на момент звернення перебувають в таких країнах:

Польща;

Болгарія;

Угорщина;

Молдова;

Румунія;

Словаччина;

Чехія.

35 тис. грн виплатять особам, до родин яких були влаштовані діти, країна проживання яких зараз:

Німеччина;

Австрія;

Бельгія;

Велика Британія;

Ірландія;

Нідерланди;

Франція;

Греція;

Іспанія;

Італія;

Хорватія;

Данія;

Норвегія;

Швеція;

Латвія;

Литва;

Естонія.

40 тис. грн передбачені особам, до сімей яких були влаштовані діти, які на момент звернення, перебувають у таких країнах:

Туреччина;

Грузія;

Вірменія;

Азербайджан.

Як зареєструватися на допомогу на дітей

Для того, щоб взяти участь у програмі громадяни, які підпадають під вищевказані критерії мають звернутися в уповноважені органи та служби у справах дітей за місцем перебування.

Після цього органи і служби у справах дітей направлять офіційний лист-звернення про призначення допомоги на забезпечення права дітей, що перебувають за кордоном, на сім’ю та здійснення їх влаштування до сімейних форм виховання на е-пошту організації.

В офіційному запиті має бути така інформація:

дані заявника (ПІБ, номер телефону, місце фактичного проживання);

підтвердження факту влаштування дітей до сімейної форми виховання (реквізити рішення про влаштування/копія);

місцезнаходження дітей на момент ухвалення рішення;

кількість дітей;

готовність супутніх документів дітей на повернення в Україну;

орієнтовний маршрут та дати запланованої поїздки заявника у країну перебування дітей;

повідомлення про потребу заявника в отриманні допомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян отримає підвищені соцвиплати з 1 травня 2024 року. Очікується, що більші суми виплатять для дітей загиблих добровольців.

Також громадяни мають у 2024 році право на оформлення страхових виплат. Подавати відповідні заяви можна дистанційно на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.