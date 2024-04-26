Помощь детям — маленьким украинцам выплатят деньги за границей

Украинские дети. Фото: ЭРА

Украинские дети, которые в результате остались без родителей и сейчас находятся за границей, могут получить финансовую помощь. Для разных стран суммы разнятся.

Об этом сообщает пресс-служба организации "СОС Дитячі містечка".

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Кто и где сможет получить помощь

Получить финансовую помощь на детей, которые находятся за пределами страны, можно в любом городе в Украине, за исключением оккупированных территорий и зоны "горячих точек". Деньги предоставят:

приемным семьям;

детским домам семейного типа;

семьям опекунов (попечителям), к которым были устроены двое и более несовершеннолетних детей до 18 лет, ныне находящихся за границей.

Размеры помощи для разных стран

По программе, деньги будут выплачивать законным представителям детей. Суммы отличаются в зависимости от страны пребывания ребенка:

25 тыс. грн предусмотрены лицам, в семьи которых были устроены дети, и на момент обращения находятся в таких странах:

Польша;

Болгария;

Венгрия;

Молдова;

Румыния;

Словакия;

Чехия.

35 тыс. грн выплатят лицам, в семьи которых были устроены дети, а страна проживания сейчас:

Германия;

Австрия;

Бельгия;

Великобритания;

Ирландия;

Нидерланды;

Франция;

Греция;

Испания;

Италия;

Хорватия;

Дания;

Норвегия;

Швеция;

Латвия;

Литва;

Эстония.

40 тыс. грн предусмотрены лицам, в семьи которых были устроены дети, а на момент обращения находятся в таких странах:

Турция;

Грузия;

Армения;

Азербайджан.

Как зарегистрироваться на пособие на детей

Для того, чтобы принять участие в программе граждане, подпадающие под вышеуказанные критерии, должны обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту нахождения.

После этого органы и службы по делам детей направят официальное письмо-обращение о назначении пособия на обеспечение права детей, находящихся за границей, на семью и осуществление их устройства в семейные формы воспитания на е-почту организации.

В официальном запросе должна быть следующая информация:

данные заявителя (ФИО, номер телефона, место фактического проживания);

подтверждение факта устройства детей в семейную форму воспитания (реквизиты решения об устройстве/копии);

местонахождение детей на момент принятия решения;

количество детей;

готовность сопутствующих документов детей на возвращение в Украину;

ориентировочный маршрут и даты планируемой поездки заявителя в страну пребывания детей;

уведомление о необходимости заявителя в получении помощи.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан получит повышенные соцвыплаты с 1 мая 2024 года. Ожидается, что больше суммы выплатят для детей погибших добровольцев.

Также граждане имеют в 2024 году право на оформление страховых выплат. Подавать заявления можно дистанционно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.