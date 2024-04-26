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Поддержка украинских детей за рубежом — какие суммы в разных странах

26 апреля 2024 09:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь детям — маленьким украинцам выплатят деньги за границей
Украинские дети. Фото: ЭРА
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские дети, которые в результате остались без родителей и сейчас находятся за границей, могут получить финансовую помощь. Для разных стран суммы разнятся.

Об этом сообщает пресс-служба организации "СОС Дитячі містечка".

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Кто и где сможет получить помощь

Получить финансовую помощь на детей, которые находятся за пределами страны, можно в любом городе в Украине, за исключением оккупированных территорий и зоны "горячих точек". Деньги предоставят:

  • приемным семьям;
  • детским домам семейного типа;
  • семьям опекунов (попечителям), к которым были устроены двое и более несовершеннолетних детей до 18 лет, ныне находящихся за границей.

Размеры помощи для разных стран

По программе, деньги будут выплачивать законным представителям детей. Суммы отличаются в зависимости от страны пребывания ребенка:

25 тыс. грн предусмотрены лицам, в семьи которых были устроены дети, и на момент обращения находятся в таких странах:

  • Польша;
  • Болгария;
  • Венгрия;
  • Молдова;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Чехия.

35 тыс. грн выплатят лицам, в семьи которых были устроены дети, а страна проживания сейчас:

  • Германия;
  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Великобритания;
  • Ирландия;
  • Нидерланды;
  • Франция;
  • Греция;
  • Испания;
  • Италия;
  • Хорватия;
  • Дания;
  • Норвегия;
  • Швеция;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Эстония.

40 тыс. грн предусмотрены лицам, в семьи которых были устроены дети, а на момент обращения находятся в таких странах:

  • Турция;
  • Грузия;
  • Армения;
  • Азербайджан.

Как зарегистрироваться на пособие на детей

Для того, чтобы принять участие в программе граждане, подпадающие под вышеуказанные критерии, должны обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту нахождения.

После этого органы и службы по делам детей направят официальное письмо-обращение о назначении пособия на обеспечение права детей, находящихся за границей, на семью и осуществление их устройства в семейные формы воспитания на е-почту организации.

В официальном запросе должна быть следующая информация:

  • данные заявителя (ФИО, номер телефона, место фактического проживания);
  • подтверждение факта устройства детей в семейную форму воспитания (реквизиты решения об устройстве/копии);
  • местонахождение детей на момент принятия решения;
  • количество детей;
  • готовность сопутствующих документов детей на возвращение в Украину;
  • ориентировочный маршрут и даты планируемой поездки заявителя в страну пребывания детей;
  • уведомление о необходимости заявителя в получении помощи.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан получит повышенные соцвыплаты с 1 мая 2024 года. Ожидается, что больше суммы выплатят для детей погибших добровольцев.

Также граждане имеют в 2024 году право на оформление страховых выплат. Подавать заявления можно дистанционно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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