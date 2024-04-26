Помощь детям — маленьким украинцам выплатят деньги за границей

Поддержка украинских детей за рубежом — какие суммы в разных странах
Украинские дети, которые в результате остались без родителей и сейчас находятся за границей, могут получить финансовую помощь. Для разных стран суммы разнятся.
Об этом сообщает пресс-служба организации "СОС Дитячі містечка".
Кто и где сможет получить помощь
Получить финансовую помощь на детей, которые находятся за пределами страны, можно в любом городе в Украине, за исключением оккупированных территорий и зоны "горячих точек". Деньги предоставят:
- приемным семьям;
- детским домам семейного типа;
- семьям опекунов (попечителям), к которым были устроены двое и более несовершеннолетних детей до 18 лет, ныне находящихся за границей.
Размеры помощи для разных стран
По программе, деньги будут выплачивать законным представителям детей. Суммы отличаются в зависимости от страны пребывания ребенка:
25 тыс. грн предусмотрены лицам, в семьи которых были устроены дети, и на момент обращения находятся в таких странах:
- Польша;
- Болгария;
- Венгрия;
- Молдова;
- Румыния;
- Словакия;
- Чехия.
35 тыс. грн выплатят лицам, в семьи которых были устроены дети, а страна проживания сейчас:
- Германия;
- Австрия;
- Бельгия;
- Великобритания;
- Ирландия;
- Нидерланды;
- Франция;
- Греция;
- Испания;
- Италия;
- Хорватия;
- Дания;
- Норвегия;
- Швеция;
- Латвия;
- Литва;
- Эстония.
40 тыс. грн предусмотрены лицам, в семьи которых были устроены дети, а на момент обращения находятся в таких странах:
- Турция;
- Грузия;
- Армения;
- Азербайджан.
Как зарегистрироваться на пособие на детей
Для того, чтобы принять участие в программе граждане, подпадающие под вышеуказанные критерии, должны обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту нахождения.
После этого органы и службы по делам детей направят официальное письмо-обращение о назначении пособия на обеспечение права детей, находящихся за границей, на семью и осуществление их устройства в семейные формы воспитания на е-почту организации.
В официальном запросе должна быть следующая информация:
- данные заявителя (ФИО, номер телефона, место фактического проживания);
- подтверждение факта устройства детей в семейную форму воспитания (реквизиты решения об устройстве/копии);
- местонахождение детей на момент принятия решения;
- количество детей;
- готовность сопутствующих документов детей на возвращение в Украину;
- ориентировочный маршрут и даты планируемой поездки заявителя в страну пребывания детей;
- уведомление о необходимости заявителя в получении помощи.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине часть граждан получит повышенные соцвыплаты с 1 мая 2024 года. Ожидается, что больше суммы выплатят для детей погибших добровольцев.
Также граждане имеют в 2024 году право на оформление страховых выплат. Подавать заявления можно дистанционно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
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