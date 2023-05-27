Зарплати в Україні — у Раді готують важливі зміни

Гаманець із грошовими купюрами. Фото: google.com.ua

В уряді почали готувати фінансові пропозиції до проєкту Державного бюджету України на 2024 рік. Зокрема, обговорюють те, який закладуть рівень мінімальної зарплати.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації профспілок України.

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Як зросте мінімалка

"Профспілковою стороною листом від 04.04.2023 № 01-12/263-спо ініційовано перед Мінекономіки та СПО сторони роботодавців початок переговорів про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2024 рік з метою своєчасної підготовки та подання консолідованих пропозицій до проєкту Державного бюджету України на 2024 рік", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, заступниця голови Міністерства економіки озвучила пропозиції відомства, надані Міністерству фінансів для розрахунку розмірів:

мінімальної зарплатні — 7,65 тис. грн (у 2023 році становить 6,7 тис. грн, заморожена на рівні 2022 року);

посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС — 3,44 тис. грн (зараз — 2,89 тис. грн; заморожений на рівні 2021-го).

За даними Міністерства соціальної політики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня поточного року становив 7,78 тис. грн.

Мінфін чекає від Мінекономіки уточнений макропрогноз до 19 червня для подальшого розрахунку необхідних бюджетних видатків, зокрема, що стосується забезпечення у наступному році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімалки та посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС.

Своєю чергою профспілки виступають із пропозицією встановити мінімальну заробітну платню на наступний рік не нижче за фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб разом з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на поточний рік (попередньо — на рівні 9,43 тис. грн).

Що пропонують у Раді

На розгляді у профільному комітеті Верховної Ради України (ВРУ) знаходиться законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи. Автори документа заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Йдеться про законопроєкт про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо підвищення розміру мінімальної зарплати.

Згідно з ініціативою, передбачається дві хвилі підвищень:

з 1 липня 2023 року — до 8,1 тис. грн;

з 1 жовтня — до 8,92 тис. грн.

Примітно, що мінімальну зарплату українцям хотіли підвищити ще з квітня — до 7,37 тис. грн. Проте документ не винесли на голосування.

"Замороження" мінімалки

Варто зауважити, що до жовтня минулого року мінімальна зарплата в країні становила 6,5 тис. грн, після чого підвищили на 200 грн. При цьому у 2023 році мінімальну заробітну плату підвищувати не планували через дефіцит коштів у державному бюджеті.

Так, парламент затвердив Держбюджет-2023, який передбачає, що рівень мінімальної зарплати буде 6,7 тис. грн на місяць і не змінюватиметься протягом року.

Нагадаємо, у черговому опитування українці розповіли, чи задоволені своїми доходами та місцем роботи на тлі війни. Також населення та бізнес оцінили рівень життя.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.