Зарплати на тлі війни — українці незадоволені доходами

Людина тримає гаманець у руках. Фото: Freepik

Українці розповіли, чи задоволені своїми доходами та місцем роботи на тлі війни. Також населення та бізнес оцінили рівень життя.

Результати опитування оприлюднив "Барометр якості життя" Європейської бізнес-асоціації (ЄВА), а також Gradus Research.

Читайте також:

Чи задоволені місцем роботи

За підсумками опитування, поточним місцем роботи задоволені 34% простих громадян та майже 70% бізнес-аудиторії. Водночас про деяке невдоволення самореалізацією заявили 33% загальної аудиторії та 12% підприємців. Повну незадоволеність мають відповідно 33% та 12%.

За словами аналітиків, основні фактори, які тримають українців на поточному місці роботи:

дружня атмосфера в колективі:

комфортні та безпечні умови праці;

налагоджені відносини з керівником;

можливість працювати дистанційно;

перспективи кар'єрного зростання.

Чи достатньо українцям доходів

Щодо оцінки рівня доходу українцями, то тут показники суттєво нижчі. Так, приблизно 85% громадян заявили, що отримують низьку зарплату, тільки 13% — достатню та 2% — більш ніж достатню. З-поміж бізнесу негативна оцінка становить 38%. 52% називають достатнім дохід, а 10% — більш ніж достатнім.

Загалом життя українці задовільно оцінюють у 39%, решта 31% — незадовільно. Високі оцінки дає молода аудиторія та мешканці Києва. Серед бізнесменів — 44% задоволені своїм життям, 35% назвали задовільним та 21% — незадовільним.

Опитали понад 1 тис. осіб із загальної аудиторії та майже 360 осіб серед представників бізнесу.

Більше про доходи

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві фінансів України розповіли про те, що зараз влада активно шукає прийнятну для всіх альтернативу скасованим доплатам у 30 тисяч гривень військовослужбовцям та іншим силовикам у тилу. Там стверджують, що запропонована правка до закону про повернення виплат "не влаштовує абсолютно нікого".