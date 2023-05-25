Зарплати на тлі війни — українці незадоволені доходами

Українці розповіли, чи задоволені своїми зарплатами
Українці розповіли, чи задоволені своїми доходами та місцем роботи на тлі війни. Також населення та бізнес оцінили рівень життя.
Результати опитування оприлюднив "Барометр якості життя" Європейської бізнес-асоціації (ЄВА), а також Gradus Research.
Чи задоволені місцем роботи
За підсумками опитування, поточним місцем роботи задоволені 34% простих громадян та майже 70% бізнес-аудиторії. Водночас про деяке невдоволення самореалізацією заявили 33% загальної аудиторії та 12% підприємців. Повну незадоволеність мають відповідно 33% та 12%.
За словами аналітиків, основні фактори, які тримають українців на поточному місці роботи:
- дружня атмосфера в колективі:
- комфортні та безпечні умови праці;
- налагоджені відносини з керівником;
- можливість працювати дистанційно;
- перспективи кар'єрного зростання.
Чи достатньо українцям доходів
Щодо оцінки рівня доходу українцями, то тут показники суттєво нижчі. Так, приблизно 85% громадян заявили, що отримують низьку зарплату, тільки 13% — достатню та 2% — більш ніж достатню. З-поміж бізнесу негативна оцінка становить 38%. 52% називають достатнім дохід, а 10% — більш ніж достатнім.
Загалом життя українці задовільно оцінюють у 39%, решта 31% — незадовільно. Високі оцінки дає молода аудиторія та мешканці Києва. Серед бізнесменів — 44% задоволені своїм життям, 35% назвали задовільним та 21% — незадовільним.
Опитали понад 1 тис. осіб із загальної аудиторії та майже 360 осіб серед представників бізнесу.
Більше про доходи
Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.
Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.
Раніше повідомлялося, що у Міністерстві фінансів України розповіли про те, що зараз влада активно шукає прийнятну для всіх альтернативу скасованим доплатам у 30 тисяч гривень військовослужбовцям та іншим силовикам у тилу. Там стверджують, що запропонована правка до закону про повернення виплат "не влаштовує абсолютно нікого".