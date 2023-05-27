Зарплаты в Украине — в Раде готовят важные изменения

Кошелек с денежными купюрами. Фото: google.com.ua

В правительстве начали готовить финансовые предложения к проекту Государственного бюджета Украины на 2024 год. В частности, обсуждают то, какой заложат уровень минимальной зарплаты.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Как вырастет минималка

"Профсоюзной стороной письмом от 04.04.2023 № 01-12/263 инициировано перед Минэкономики и СПО стороны работодателей начало переговоров об установлении размера минимальной заработной платы на 2024 год с целью своевременной подготовки и представления консолидированных предложений к проекту Государственный бюджет Украины на 2024 год", — говорится в сообщении.

В частности, заместитель главы Министерства экономики озвучила предложения ведомства, предоставленные Министерству финансов для расчета размеров:

минимальной зарплаты — 7,65 тыс. грн (в 2023 году составляет 6,7 тыс. грн, заморожена на уровне 2022 года);

должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС — 3,44 тыс. грн (сейчас — 2,89 тыс. грн; заморожен на уровне 2021-го).

По данным Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных в ценах апреля текущего года составил 7,78 тыс. грн.

Минфин ожидает от Минэкономики уточненный макропрогноз до 19 июня для дальнейшего расчета необходимых бюджетных расходов, в частности, что касается обеспечения в следующем году размеров минималки и должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС предложенных Минэкономики.

В свою очередь профсоюзы выступают с предложением установить минимальную заработную плату на следующий год не ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц вместе с учетом прогнозного индекса потребительских цен на текущий год (предварительно — на уровне 9,43 тыс. грн).

Что предлагают в Раде

На рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады Украины находится законопроект, предусматривающий повышение минимальной заработной платы в два этапа. Авторы документа заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о повышении размера минимальной зарплаты.

Согласно инициативе, предполагается две волны повышений:

с 1 июля 2023 года — до 8,1 тыс. грн;

с 1 октября — до 8,92 тыс. грн.

Примечательно, что минимальную зарплату украинцам хотели повысить с апреля — до 7,37 тыс. грн. Однако документ не был вынесен на голосование.

"Заморозка" минималки

Следует отметить, что к октябрю прошлого года минимальная зарплата в стране составляла 6,5 тыс. грн, после чего повысили на 200 грн. При этом в 2023 году минимальную заработную плату повышать не планировали из-за дефицита средств в государственном бюджете.

Так, парламент утвердил Госбюджет-2023, предусматривающий, что уровень минимальной зарплаты будет 6,7 тыс. грн в месяц и не будет меняться в течение года.

Напомним, в очередном опросе украинцы рассказали, довольны ли своими доходами и местом работы на фоне войны. Также население и бизнес оценили уровень жизни.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.