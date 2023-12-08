Тарифы на воду – украинцам объяснили, почему вырастут цены

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стоит острая потребность в повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод. На решении этого вопроса настаивают международные кредиторы.

Об этом сообщают в ассоциации "Укрводоканалекология".

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Повышение тарифов на воду

Как известно, в стране в течение 2023 года неоднократно поднимался вопрос изменения тарифов на воду, однако по решению правительства его отсрочили.

По словам президента ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрия Новицкого, из-за полномасштабной войны в стране разрушено и повреждено значительное количество объектов, в том числе водоканалы. Их восстанавливать очень сложно с текущими тарифами на воду. У предприятий нет возможности сделать это полноценно.

Президент ассоциации отметил, что Всемирный банк выразил готовность помогать в восстановлении поврежденных объектов, однако при пересмотре тарифов на воду для населения.

При этом они готовы отстроить лучше, чем было до повреждений.

"Они готовы помогать, финансировать проекты восстановления и реконструкции объектов, но нужно выполнить базовые задачи. Решить вопрос о текущем финансировании деятельности водоканалов. Должен быть решен тарифный вопрос", — пояснил он.

В то же время он отмечает, что в случае повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод возрастут и субсидии для украинцев, которые не могут платить больше.

Таким образом, международные организации будут помогать в восстановлении объектов и будут покрыты расходы водоканалов, но уязвимые категории населения получат помощь.

Чиновник предупредил, что повышение тарифов на воду неизбежно, однако когда это произойдет — пока под вопросом. Правительство следует стратегии сдерживания коммунальных тарифов во время войны.

Отмена повышения цен на воду

В Украине с 1 июля этого года должен был стартовать первый этап подорожания централизованного водоснабжения и водоотведения, а с сентября — второй. Однако власти запретили воплощать в жизнь такие планы Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

Ожидалось, что вода должна была стать дороже для 88 водоканалов областных центров и городов в среднем более чем на 30%.

Как объясняли в Нацкомиссии, пересмотр тарифов обусловлен увеличением стоимости его составляющих, в том числе электричества.

На первый этап роста тарифов заложили:

более высокие цены на электричество;

подорожание реагентов;

уменьшение объемов реализации

На второй этап заложили:

больший уровень оплаты труда;

расходы по исполнению обязательств по международным кредитным договорам.

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