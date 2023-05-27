Підвищення пенсій та нові тарифи ЖКГ — головні зміни у червні

Українські громадяни пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 червня 2023 року влада готує для громадян низку змін. Зокрема, йдеться про питання підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, зростання пенсій, новації у водійських іспитах.

Новини.LIVE розбиралися, чого чекати українцям у червні.

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Українська влада неодноразово заявляла про необхідність підвищення тарифів на деякі житлово-комунальні послуги.

Електроенергія

Хоч досі офіційного рішення з цього приводу немає, проте Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) активно готується до коригування вартості тарифів електроенергію у червні. Раніше Кабінет міністрів продовжив дію чинних тарифів на електрику для населення ще на місяць, до 31 травня, оскільки остаточного рішення щодо підвищення ще не було, і розглядали кілька варіантів.

Зараз діють дві градації тарифу:

1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт*год на місяць;

1,68 грн за більшого споживання.

Нацкомісія виступила з пропозицією запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.

Днями підвищили тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Ухвалене рішення передбачає збільшення тарифів у кілька хвиль. Зокрема, у червні та липні-грудні цього року для 22 операторів систем розподілу. Сумарно тариф має підвищитися у середньому на 25-50%.

"Блакитне паливо"

В Україні на час воєнного стану запроваджено мораторій на підвищення ціни на природний газ для населення. Українці з 1 червня і протягом року платитимуть за газ за фіксованими цінами.

Зокрема, "Нафтогаз" продаватиме газ за 7,96 грн за кубометр до 1 травня 2024 року. Решта постачальників виставили такі розцінки: від 7,7 до 9,99 грн за 1 кубометр. В Україні переважна більшість побутових споживачів "блакитного палива", а саме близько 98%, є клієнтами газопостачального підприємства "Нафтогаз України". Йдеться про 12,4 млн українських домогосподарств.

Окрім цін на газопостачання та розподіл газу заборона на підвищення тарифів поширюється також на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Пенсії

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), чергове підвищення пенсій слід очікувати з 1 червня. Мають зрости виплати працюючих пенсіонерів, яких у березні оминула індексація. Виплати для них зросли у квітні, та лише в червні отримають суму за три місяці: квітень, травень та червень.

Близько 1 тис. гривень нарахують тим громадянам, які зараз отримують пенсію 5,84 тис. гривень та вийшли на відпочинок, маючи 35 років страхового стажу.

Перерахунок здійснять заднім числом, оскільки у систему необхідні відомості надходять із запізненням. Так, у тих, хто має 35 років стажу, розмір коефіцієнту у формулі розрахунку з квітня буде більший. Він становитиме вже не 0,35, а 0,37.

Водночас, не отримають підвищення громадяни, які працюють, і в яких із часу попереднього перерахунку не минуло два роки.

Останнє за рік підвищення пенсій в Україні проведуть з 1 липня.

Водійські іспити

У Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) заявили про запуск із 1 червня пілотного проєкту, покликаного зробити складання водійських іспитів більш прозорими.

Проєкт торкнеться Львівської, Одеської, Вінницької та Київської областей. Зміни стосуватимуться теоретичної та практичної частин іспиту. Йдеться про:

оновлення системи попереднього запису. Перевірити наявність талонів громадяни зможуть онлайн, а отримати їх вже офлайн чи через електронний запис;

кандидати у водії отримають більше інструментів для оскарження підсумків іспитів у сервісних центрах МВС.

встановлення у класах для теоретичних іспитів відеокамер та мікрофонів;

відеофіксація в салоні автівок категорії В для складання практичної частини;

знімання рук та ніг як кандидата, так і екзаменатора, запис розмов у салоні авто.

НМТ

У червні українські абітурієнти складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). Основну сесію проведуть з 5-го по 23 червня в Україні та у спеціальних екзаменаційних центрах за межами країни.

Учасники тестування упродовж 180 хвилин відповідатимуть на запитання тесту з трьох предметів.

Про час та місце проведення НМТ повідомлять за 10 днів до тестування в особистому кабінеті кожного учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Укрпошта

Національний поштовий оператор України знизить тарифи на відправку посилок у Сполучені Штати на 8% з червня 2023 року.

Зазначається, що американська пошта USPS долучилась до коаліції 67 країн, які підписали угоду PRIME про співпрацю з Укрпоштою.

Ще з 1 червня Укрпошта запустить продаж поштової продукції онлайн. А в липні скасують обов'язкову наклейку марок на посилки.

Пляжі та вихідні в червні

У 2023 році пляжний відпочинок буде доступний не на всіх водоймах на тлі воєнного стану. Зокрема, в Одесі досі мінна небезпека, проте військова адміністрація розглядає можливість відкрити частину морського узбережжя. Рішення ухвалять на початку червня.

Чорноморські пляжі залишаться закриті, як і морські курорти Миколаївської області, проте в річках та озерах купатися не заборонятимуть.

Київські пляжі не відкриватимуть через загрозу ракетних атак. Мерія не радить відвідувати пляжі, адже там не обладнані укриття.

У червні традиційно відзначають два державні свята — день Трійці та День Конституції (5 червня та 28 червня). Проте через воєнний стан ці дні будуть робочими.

Тому українці матимуть наступного місяця лише суботи та неділі для відпочинку — загалом вісім днів.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.

Також ми писали, що українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).