Повышение пенсий и новые тарифы ЖКХ — главные изменения в июне

Украинские граждане пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 июня 2023 года власти готовят для граждан ряд изменений. В частности, речь идет о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, росте пенсий, новшествах в водительских экзаменах.

Новини.LIVE разбирались, чего ждать украинцам в июне.

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Украинские власти неоднократно заявляли о необходимости повышения тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги.

Электроэнергия

Хотя до сих пор официального решения на этот счет нет, однако Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) активно готовится к корректировке стоимости тарифов на электроэнергию в июне. Ранее Кабинет министров продлил действие действующих тарифов на электричество для населения еще на месяц, до 31 мая, поскольку окончательного решения повышения еще не было, и рассматривали несколько вариантов.

Сейчас действуют две градации тарифа:

1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц;

1,68 грн при большем потреблении.

Нацкомиссия выступила с предложением о введении единого тарифа на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.

На днях повысили тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Принятое решение предусматривает увеличение тарифов в несколько волн. В частности, в июне и июле-декабре этого года для 22 операторов систем распределения. Суммарно тариф должен повыситься в среднем на 25–50%.

"Голубое топливо"

В Украине во время военного положения введен мораторий на повышение цены на природный газ для населения. Украинцы с 1 июня и в течение года будут платить за газ по фиксированным ценам.

В частности, "Нафтогаз" будет продавать газ за 7,96 грн за кубометр до 1 мая 2024 года. Остальные поставщики выставили следующие расценки: от 7,7 до 9,99 грн за 1 кубометр. В Украине большинство бытовых потребителей "голубого топлива", а именно около 98%, являются клиентами газоснабжающего предприятия "Нафтогаз Украины". Речь идет о 12,4 млн украинских домохозяйств.

Кроме цен на газоснабжение и распределение газа, запрет на повышение тарифов распространяется также на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Пенсии

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), очередного повышения пенсий следует ожидать с 1 июня. Должны вырасти выплаты работающих пенсионеров, которых в марте обошла индексация. Выплаты для них повысили в апреле, но только в июне получат сумму за три месяца: апрель, май и июнь.

Около 1 тыс. гривен начислят гражданам, которые сейчас получают пенсию 5,84 тыс. гривен и вышли на отдых, имея 35 лет страхового стажа.

Перерасчет производят задним числом, так как в систему необходимые сведения поступают с опозданием. Так, у тех, кто имеет 35 лет стажа, размер коэффициента в формуле расчета с апреля будет больше. Он будет уже не 0,35, а 0,37.

В то же время, не получат повышения работающие граждане и у которых со времени предварительного пересчета не прошло два года.

Последнее за год повышение пенсий в Украине проведут с 1 июля.

Водительские экзамены

В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) заявили о запуске с 1 июня пилотного проекта, призванного сделать сдачу водительских экзаменов более прозрачными.

Проект коснется Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областей. Изменения будут касаться теоретической и практической частей экзамена. Речь идет о:

обновлении системы предварительной записи. Проверить наличие талонов граждане смогут онлайн, а получить их уже в автономном режиме или через электронную запись;

кандидаты в водители получат больше инструментов по обжалованию итогов экзаменов в сервисных центрах МВД.

установка в классах для теоретических экзаменов видеокамер и микрофонов;

видеофиксация в салоне автомобилей категории В для практической части;

съемка рук и ног как кандидата, так и экзаменатора, запись разговоров в салоне авто.

НМТ

В июне украинские абитуриенты будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Основную сессию проведут с 5 по 23 июня в Украине и в специальных экзаменационных центрах за пределами страны.

Участники тестирования в течение 180 минут будут отвечать на вопросы теста по трем предметам.

О времени и месте проведения НМТ сообщат за 10 дней до тестирования в личном кабинете каждого участника на сайте Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО).

Укрпочта

Национальный почтовый оператор Украины снизит тарифы на отправку посылок в США на 8% с июня 2023 года.

Отмечается, что американская почта USPS присоединилась к коалиции 67 стран, подписавших соглашение PRIME о сотрудничестве с Укрпочтой.

Еще с 1 июня Укрпочта запустит продажи почтовой продукции онлайн. А в июле отменят обязательную наклейку марок на посылки.

Пляжи и выходные в июне

В 2023 году пляжный отдых будет доступен не на всех водоемах на фоне военного положения. В частности, в Одессе до сих пор минная опасность, однако военная администрация рассматривает возможность открыть часть морского побережья. Решение будет принято в начале июня.

Черноморские пляжи останутся закрытыми, как и морские курорты Николаевской области, однако в реках и озерах купаться не будут запрещать.

Киевские пляжи не будут открывать из-за угрозы ракетных атак. Мэрия не советует посещать пляжи, ведь там не оборудованы укрытия.

В июне традиционно отмечают два государственных праздника — день Троицы и День Конституции (5 июня и 28 июня). Однако из-за военного положения эти дни будут рабочими.

Поэтому у украинцев будут в следующем месяце только суббота и воскресенье для отдыха — всего восемь дней.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

Также мы писали, что украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).