Пенсии повысят через несколько месяцев — известно, когда украинцы получат больше

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине в апреле произошло повышение пенсий для двух категорий граждан — тем, кто продолжает работать, и тем, кому исполнилось 65 лет. Однако в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сделали заявление о том, что в мае гражданам не начислят обещанные выплаты.

О том, когда ожидать повышения, говорится в заявлении фонда.

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Почему пенсионеры не получат сумму повышения в мае

Как отмечают в ПФУ, определенная часть граждан в апреле имеет право на перерасчет пенсионных выплат. Их повысят работающим пенсионерам из-за увеличения страхового стажа. Соответствующая категория лиц должна раз в два года получать надбавку.

Важным условием является то, чтобы по состоянию на начало марта 2024 года украинец накопил 24 месяца стажа. Также необходимо, чтобы такие граждане выполнили требования к своему стажу и проработали не менее 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины).

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсионной выплаты на 1 марта 2024 года будет накоплено менее 24 месяцев стажа, то перерасчета не будет. Придется поработать этот период — и только после этого сделают доплату. Заработная плата для расчета повышенного размера пенсии меняться не будет.

Однако в мае пенсионеры не увидят надбавки к пенсии. Сумму повышения получат только через два месяца — в июне. В фонде уточнили, что перерасчет производятся только после получения данных об уплате единого взноса за первый квартал года из Госреестра общеобязательного госсоциального страхования.

Как правило, отчеты поступают с задержкой до 10 мая. Именно поэтому пенсионеры получат свои доплаты за прошлые месяцы в июне.

Второй категории украинцев с 65-летнего возраста предоставят минимум 40% от минимальной зарплаты, увеличившейся в апреле до 8 тыс. грн. Поэтому минимальная пенсия для таких пенсионеров с этого месяца составляет 3,2 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в апреле 2024 года украинские пенсионеры могут получить целый ряд доплат. В частности, речь идет о возрастных надбавках, доплатах по состоянию здоровья, за воспитание детей.

Ранее сообщалось, что в среднем в Украине пенсия судей составляет более 100 тысяч гривен, при этом некоторые из них могут получать более 200 тысяч гривен. Однако большинство обычных украинцев получают до 4 тысяч гривен пенсии.