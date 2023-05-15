Пенсії в Україні — у Раді розповіли, чи будуть затримки у виплаті

Українська жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2023 року скоротився обсяг надходження коштів до Пенсійного фонду України (ПФУ) від Єдиного соціального внеску. Українцям пояснили, чи вплине це на вчасність виплат у травні.

Про це розповіли у фінансовому комітеті Верховної Ради України (ВРУ).

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Чи будуть затримки виплат пенсій

Як зазначили у фінансовому комітеті, минулого місяця був зафіксований суттєвий недобір коштів на суму 3,9 мільярда гривень. Проте цей факт не повинен вплинути на графік пенсійних виплат. Затримки у фінансуванні не повинно бути завдяки запасу міцності, накопиченому у попередні місяці. У ПФУ коштів достатньо як для фінансування у травні, так і в подальші місяці.

Так, за перші чотири місяці року (січень-квітень) перевиконання надходжень до Пенсійного фонду становить 12,4%, тобто 14,2 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року доходи ПФУ підвищились на 21,7% або на 24,7 млрд грн (разом з провальним квітнем).

Як відбувається фінансування пенсій

За інформацією ПФУ, станом на 14 травня на пенсійні виплати спрямували 29,9 млрд грн, зокрема 6,5 млрд через Укрпошту, 23,4 млрд грн — через уповноважені банки. Також 2,9 млрд грн виплатили на житлові субсидії та пільги, 1,59 млрд грн — на страхові виплати.

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді відзвітували про завершення фінансування пенсійних виплат за квітень поточного року. Загальна сума коштів, яку спрямували на виплати, виявилась меншою, ніж було у березні.