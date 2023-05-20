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Повышение пенсий украинцев: ПФУ рассказал о деталях перерасчета

20 мая 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — ПФУ рассказал о механизме перерасчета
Украинские пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о механизме повышения выплат для граждан пожилого возраста. Речь идет о ежегодных перерасчетах пенсий.

Об этом рассказал глава правления ПФУ Евгений Капинус, пишет ТСН.

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Детали перерасчета пенсий

По словам главы фонда, солидарная система предусматривает, что размер выплаты каждого пенсионера зависит от таких индивидуальных показателей:

  • продолжительность страхового стажа;
  • размер официальной заработной платы

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", все пенсионеры имеют право на перерасчет выплат.

Такие перерасчеты могут быть массовыми и индивидуальными:

  • при массовом перерасчете пенсий граждане не должны персонально обращаться в органы Пенсионного фонда, ведь происходят в соответствии с изменениями в законодательстве. Как правило, это перерасчеты в рамках увеличения прожиточного минимума, минимальной заработной платы или осуществления индексации пенсий, установления надбавок по возрасту;
  • при индивидуальном пересчете — гражданину нужно самостоятельно обратиться в ПФУ. Там следует написать заявление о проведении перерасчета и предоставить дополнительный документ, влияющий на объем пенсии, или в случае наступления обстоятельств, дающих право на повышение персональной пенсии.

"В результате таких перерасчетов размер повышения каждого конкретного пенсионера определяется индивидуально, с учетом личных показателей человека: закона, согласно которому была назначена пенсия, года назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, факта работы и принадлежности пенсионера к определенной возрастной категории", — объяснил Евгений Капинус.

Право на пенсию

В Украине право на назначение пенсионных выплат по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Лишь некоторым отдельным категориям граждан могут назначаться до достижения возраста 60 лет. Такие нормы прописаны в ст. 26 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

В этом году в Украине для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа — не менее 30 лет. По достижении 63 лет — не менее 20, 65 — не менее 15 лет, напомнили в Пенсионном фонде. При этом страховой стаж до 2028 года будет увеличиваться.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

Также мы писали, что в прошлом месяце был зафиксирован существенный недобор средств на сумму 3,9 миллиарда гривен. Однако этот факт не должен отразиться на графике пенсионных выплат.

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