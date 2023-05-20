Пенсии в Украине — ПФУ рассказал о механизме перерасчета

Повышение пенсий украинцев: ПФУ рассказал о деталях перерасчета
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о механизме повышения выплат для граждан пожилого возраста. Речь идет о ежегодных перерасчетах пенсий.
Об этом рассказал глава правления ПФУ Евгений Капинус, пишет ТСН.
Детали перерасчета пенсий
По словам главы фонда, солидарная система предусматривает, что размер выплаты каждого пенсионера зависит от таких индивидуальных показателей:
- продолжительность страхового стажа;
- размер официальной заработной платы
Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", все пенсионеры имеют право на перерасчет выплат.
Такие перерасчеты могут быть массовыми и индивидуальными:
- при массовом перерасчете пенсий граждане не должны персонально обращаться в органы Пенсионного фонда, ведь происходят в соответствии с изменениями в законодательстве. Как правило, это перерасчеты в рамках увеличения прожиточного минимума, минимальной заработной платы или осуществления индексации пенсий, установления надбавок по возрасту;
- при индивидуальном пересчете — гражданину нужно самостоятельно обратиться в ПФУ. Там следует написать заявление о проведении перерасчета и предоставить дополнительный документ, влияющий на объем пенсии, или в случае наступления обстоятельств, дающих право на повышение персональной пенсии.
"В результате таких перерасчетов размер повышения каждого конкретного пенсионера определяется индивидуально, с учетом личных показателей человека: закона, согласно которому была назначена пенсия, года назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, факта работы и принадлежности пенсионера к определенной возрастной категории", — объяснил Евгений Капинус.
Право на пенсию
В Украине право на назначение пенсионных выплат по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Лишь некоторым отдельным категориям граждан могут назначаться до достижения возраста 60 лет. Такие нормы прописаны в ст. 26 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
В этом году в Украине для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа — не менее 30 лет. По достижении 63 лет — не менее 20, 65 — не менее 15 лет, напомнили в Пенсионном фонде. При этом страховой стаж до 2028 года будет увеличиваться.
Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.
Также мы писали, что в прошлом месяце был зафиксирован существенный недобор средств на сумму 3,9 миллиарда гривен. Однако этот факт не должен отразиться на графике пенсионных выплат.