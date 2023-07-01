Ціни на АЗС різко підскочили після підвищення податків

Автомобільна заправна станція. Фото: google.com

Український паливний ринок відреагував на підвищення податків та повернення акцизів з 1 липня 2023 року. Роздрібні ціни, які більш ніж пів року знижувались, різко перейшли до зростання.

Про це повідомляє профільне видання Enkorr.

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Як зазначають аналітики, ще за тиждень до набуття чинності норм закону № 2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року), з 23 по 30 червня, деякі автозаправні станції на тлі інформаційної паніки почали готуватися до підвищення податків, підвищивши роздрібні ціни на 0,2-3,2 грн/л.

Зокрема, середня вартість бензину А-95 підвищилась на 0,26 грн до 44,85 грн/1 л. На АЗС "Укр-Петроль" — одразу на 3,19 грн/1 л, Prime — на 2 грн/1 л. На 1 грн подорожчав бензин на АЗС KLO, RLS, "Східгаз".

Всі вищеперелічені АЗС підвищили ціни за тиждень і на дизпаливо у середньому на 0,32 грн/1 л, до 43,4 грн. "БРСМ-Нафта" теж підвищила ціну на 0,59 грн/1 л.

Найбільші та преміальні мережі ("Укрнафта", WOG, OKKO, Socar, Shell, UPG, "Авантаж") тримали старі ціни.

Водночас, різко підскочили ціни на АЗС 30 червня, коли у Державній митній службі розповіли про набуття законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива з 1 липня.

Низка мереж підвищила вартість на 2 грн/1 л. Також зросла оптова ціна бензину А-95 на 1,75 грн/1 л, а дизпаливо за день підвищилось у вартості на 1 грн. Це спровокувало ажіотаж на АЗС — українці закуповували бензин за старими цінами.

Як змінилися ставки з 1 липня

1 липня в Україні повернули довоєнні ставки податку на пальне — податок із 7% зріс до 20%.

Оновлені акцизи на пальне тепер такі:

акциз для бензинів — 213,5 євро за 1 тис. л.;

акциз для дизелю — 139,5 євро за 1 тис. літрів;

акциз для автогазу — 52 євро за 1 тис. л.

Залишили в силі попередню норму, що стосується оподаткування акцизним податком зі ставкою 0% для Міністерства оборони України.

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Нагадаємо, аграрії закликали владу не поспішати з рішенням, адже це підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю. В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні зростання податку на додану вартість на пальне з 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

Водночас очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що податок на додану вартість (ПДВ) на пальне потрібно було повернути раніше. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.