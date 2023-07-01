Цены на АЗС резко подскочили после повышения налогов

Автомобильная заправочная станция. Фото: google.com

Украинский топливный рынок отреагировал на повышение налогов и возврат акцизов с 1 июля 2023 года. Розничные цены, которые более полугода снижались, резко перешли к росту.

Об этом сообщает профильное издание Enkorr.

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Какая ситуация на рынке топлива

Как отмечают аналитики, еще за неделю до вступления в силу норм закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года), с 23 по 30 июня, некоторые автозаправочные станции на фоне информационной паники начали готовиться к повышению налогов, подняв розничные цены на 0,20-3,20 грн/л.

В частности, средняя стоимость бензина А-95 повысилась на 0,26 грн, до 44,85 грн/1 л. На АЗС "Укр-Петроль" — сразу на 3,19 грн/л, Prime — на 2 грн/л. На 1 грн подорожал бензин на АЗС KLO, RLS, "Схидгаз".

Все вышеперечисленные АЗС повысили цены за неделю и на дизтопливо в среднем на 0,32 грн/л, до 43,40 грн. "БРСМ-Нефть" тоже повысила цену на 0,59 грн/1 л.

Крупнейшие и премиальные сети ("Укрнефть", WOG, OKKO, Socar, Shell, UPG, "Авантаж") держали старые цены.

В то же время резко подскочили цены на АЗС 30 июня, когда в Государственной таможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива с 1 июля.

Ряд сетей повысил стоимость на 2 грн/1 л. Также выросла оптовая цена бензина А-95 на 1,75 грн/л, а дизтопливо за день повысилось в стоимости на 1 грн. Это спровоцировало ажиотаж на АЗС — украинцы закупали бензин по старым ценам.

Как изменились ставки с 1 июля

1 июля в Украине вернули довоенные ставки налога на горючее — налог с 7% вырос до 20%.

Обновленные акцизы на горючее теперь таковы:

акциз для бензинов — 213,5 евро за 1 тыс. л.;

акциз для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. литров;

акциз для автогаза — 52 евро за 1 тыс. л.

Оставили в силе предыдущую норму, касающуюся налогообложения акцизным налогом со ставкой 0% для Министерства обороны Украины.

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Напомним, ранее аграрии призывали власти не спешить с решением, ведь это повысит стоимость бензина и дизтоплива именно в период сбора урожая. В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине рост налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

В то же время глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее нужно было вернуть раньше. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.