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Повышение соцвыплат в Украине — кто получит 7,8 тыс. грн в мае

25 апреля 2024 09:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Соцпомощь в Украине — кто получит 7,8 тыс. грн в мае
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине часть граждан получит повышенные соцвыплаты с 1 мая 2024 года. Ожидается, что больше суммы выплатят для детей погибших добровольцев.

Об этом сообщает издание ZN.

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Урегулирование вопроса выплат для детей

Дети погибших добровольцев с начала полномасштабной войны получали более низкие выплаты против детей погибших военнослужащих. Проблема заключалась в том, что, становясь на защиту государства, не все добровольцы были оформлены в состав добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).

Весной 2024 года правительство уладило правовую неурегулированность, в результате чего дети таких добровольцев будут получать выплаты не ниже выплат для детей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Ранее размер адресной помощи детям погибших защитников-добровольцев, не входивших в состав ДФТГ, составлял 2,36 тыс. грн.

Согласно решению правительства об увеличении размера помощи, такие дети в мае получат:

  • 7,8 тыс. грн — для одного несовершеннолетнего ребенка;
  • 6,1 тыс. грн — для каждого ребенка, если в семье есть двое и больше детей.

Соответствующий размер выплат будет осуществляться ежемесячно. Само повышение было проведено автоматически, дополнительно обращаться в органы соцзащиты населения не нужно.

Также дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии в случае потери кормильца, если у погибших отца или матери было необходимое количество страхового стажа.

"Если же страхового стажа на момент гибели было недостаточно, ребенку начисляется государственная социальная помощь", — сообщили в правительстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов предоставлена возможность оформить материальную помощь на находящихся за рубежом детей. Речь идет о сумме от 25 до 40 тыс. гривен.

Также украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от Каритас Украина при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.

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