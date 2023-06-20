Тарифы на электричество – какие будут цены в платежках в июле

Коммунальные платежи и деньги. Фото: google.com

Украинцы в июле получат платежи с более высокими ценами после повышения тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2023 года. При этом суммы, рассчитанные по единому и зонному тарифам, будут разниться.

Об этом сообщает издание "Слово и дело".

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Как повысятся суммы по разным тарифам

Известно, что в среднем суммы в коммунальных платежках поднимутся на 250 гривен. Согласно установленному единому тарифу на электроэнергию, расценки выросли для индивидуальных и коллективных потребителей до 2,64 грн/кВт-час. Это примерно на 83,3% выше, если раньше граждане потребляли до 250 кВт-ч и платили 1,44 грн, на 57% — если потребляли более 250 кВт-ч, платя 1,68 грн.

В то же время действуют для украинских потребителей тарифы, которые дифференцированы по времени суток.

По двухзонному тарифу (с 23.00 до 07.00) с 1 июня цена установлена на уровне 1,32 грн/кВт-час. До этого при потреблении до 250 кВт-ч этот тариф составлял 0,72 гривны, выше — 0,84 гривны.

По трехзонному тарифу (с 08.00 до 11.00, с 20.00 до 22.00 вечера) тарифы повысили до 3,96 грн/кВт-ч. В то время как до этого платили так: 2,16 грн/кВт-ч и 2,52 грн в зависимости от объемов электричества. С 23.00 до 7.00 цена сейчас такова: 1,05 грн/кВт-час. До повышения ресурс стоил 0,57 грн/кВт-ч и 0,67 грн в зависимости от объемов потребленных киловатт.

Переход на многотарифный учет

Для того чтобы перейти на многотарифный учет потребления электроэнергии, необходимо написать заявление на портале местного облэнерго и подать через "Персональный кабинет". После чего на электронную почту будет выслан счет оплаты для осуществления соответствующего перехода. Если сумма будет уплачена, переход состоится в течение двух недель. Также можно лично обратиться в Центр обслуживания клиентов, городской или областной район электросетей.

Также мы писали, что Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Напомним, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.