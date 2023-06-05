Тарифы на электричество - кто и как будет платить дешевле

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине в июне повысили тарифы на электроэнергию для населения. Теперь все украинцы будут платить единый тариф, вне зависимости от объемов потребления (2,64 грн/кВт-ч), при этом осталась возможность платить дешевле.

Об этом СМИ рассказал глава Министерства энергетики Герман Галущенко.

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Как рассказал чиновник, на фоне обновления тарифов сохранили "ночной тариф", благодаря которому украинцы могут экономить на оплате. Такая возможность есть у владельцев двухзонных счетчиков.

Так, с учетом повышенных тарифов "ночной" составит 1,32 грн/кВт-ч. Пользоваться им можно с 23:00 до 07:00 утра.

Как настроить "ночной" тариф на электричество

"Ночным тарифом" могут пользоваться те, у кого установлен двухзонный счетчик. Такие приборы можно приобрести самостоятельно или у своего оператора сетей.

Средняя стоимость счетчиков составляет 1,5 тыс.-3 тыс. грн. То есть цена окупится примерно за один год.

При установке двухзонного счетчика нужно обязательно заключать двухтарифный договор с электропоставщиком.

Для этого необходимо:

написать заявление в облэнерго или структурное подразделение на установку прибора (предоставить паспорт, идентификационный код, договор с поставщиком);

получить новый договор, а также счет;

оплатить установку счетчика;

занести счетчик для параметризации (программирования);

в течение 14 дней поставщик должен заменить счетчик.

Еще одним преимуществом двухзонных счетчиков является то, что они имеют возможность автоматической передачи показателей поставщику благодаря системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ). То есть гражданам не нужно будет ежемесячно передавать показатели со счетчика.

Напомним, что в Министерстве энергетики Украины после повышения тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2023 оценили возможность второго этапа роста цен. Во время первого электричество выросло в стоимости с 1,44 до 2,64 грн/кВт*ч.

Также мы писали, что в Центре исследования энергетики заявили, что с повышением тарифов проблемы украинской энергосистемы не решатся. Это создаст неудобную ситуацию для населения. В то же время, ценообразование непрозрачно, ведь не предоставлены никакие расчеты.