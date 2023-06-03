Галущенко розповів, чи зростуть тарифи на електроенергію цього року

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Міністерство енергетики України наразі не планує підвищувати тарифи на електроенергію до кінця 2023 року.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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Галущенко пояснив, що наразі не йдеться про підвищення тарифів. За його словами, подальші рішення щодо їхнього перегляду можуть бути ухвалені, залежно від опалювального сезону.

"Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося, як проходитиме опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження осінньо-зимового періоду і не рухати ціни надалі", — наголосив Галущенко.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що другого етапу підвищення тарифів на електроенергію побутових споживачів не передбачено. Він також розповів, що субсидія на оплату збережеться.

Також ми писали, що Кабінет міністрів України оголосив про збільшення цін на електроенергію для громадян до рівня 2,64 гривні за кВт-годину. Міністр зазначив, що збільшення цін було спричинене збитками в енергетичній інфраструктурі внаслідок авіаційних ударів, здійснених Росією.

Додамо, в Україні на початку літа 2023 року влада може підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення, а також на електричну енергію. Таку необхідність пов'язують з потребою у значних інвестиціях для ремонтів енергетичної інфраструктури після російських атак.