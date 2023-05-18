Тарифи на електрику — на кого припаде основний удар підвищення

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні підвищення тарифів на електричну енергію, над яким зараз працює влада, відчують не всі. Тим, хто має низький рівень доходів, пом'якшать удар нових цін житлові субсидії.

Про це розповів керівник парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю "Укрінформу".

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Так, за його словами, у Верховній Раді розглядають кілька підходів підвищення, встановлений максимум для тих, хто споживає більше ресурсу — не більше 2,8 гривні за кіловат.

Остаточного рішення щодо підвищення ще нема.

"Є пропозиції підвищення тарифів до 2,4 грн та 2,8 грн за 1 кВт-год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год — при перевищенні цього ліміту). Інша пропозиція — до 2 та 2,4 грн за кВт-год відповідно", — зазначив він.

Нардеп наголосив, що підвищення тарифів необхідне для стабільності енергопостачання, адже тільки на термінове відновлення енергоінфраструктури потрібно близько 1 млрд доларів до зими. Збережеться система субсидій.

"Якщо зміна тарифів буде, то, переконаний, люди з низькими доходами її практично не відчують. Зокрема й за рахунок субсидій, і завдяки заходам з енергоефективності. При цьому, попри те, що багато українців перебувають у складній фінансовій ситуації, є частина громадян, чиї доходи перевищують тисячу доларів на місяць. Для таких домогосподарств не буде великою проблемою сплачувати підвищені тарифи", — додав він.

Раніше у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) заявили, що пропонують запровадити три чи чотири градації тарифу на електроенергію. Заможні українці платитимуть більше за інших за електроенергію.

Які зараз тарифи

Нині в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год. Час дії чинних тарифів закінчувався 1 травня, але уряд продовжив до червня 2023 року.

На тлі майбутнього підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги можуть змінити програму субсидій. Таку допомогу можуть розширити, зробивши субсидії більш адресними, адже вважають, що виплата конкретним людям є кращим варіантом, аніж повернення суб’єктам господарювання компенсації різниці між комерційними та фіксованими тарифами, повідомили в уряді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Міненерго заявили про вимушене підвищення тарифів на електрику перед майбутнім опалювальним сезоном. Це могло б стати одним із рішень для відновлення пошкодженої української енергосистеми від російських обстрілів.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.