Тарифы на электричество – на кого придется основной удар повышения

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине повышение тарифов на электрическую энергию, над которым сейчас работают власти, почувствуют не все. Тем, кто имеет низкий уровень доходов, смягчат удар новых цен жилищные субсидии.

Об этом рассказал руководитель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью "Укринформу".

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Так, по его словам, в Верховной Раде рассматривают несколько подходов повышения, установленный максимум для тех, кто потребляет больше ресурса — не более 2,8 гривны за киловатт.

Окончательного решения о повышении еще нет.

"Есть предложения повышения тарифов до 2,4 грн и 2,8 грн за 1 кВт-ч (вместо нынешних 1,44 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-час — при превышении этого лимита). Другое предложение — до 2 и 2,4 грн за кВт-ч соответственно", — отметил он.

Нардеп подчеркнул, что повышение тарифов необходимо для стабильности энергоснабжения, ведь только на срочное возобновление энергоинфраструктуры нужно около 1 млрд долларов до зимы. Сохранится система субсидий.

"Если измение тарифов будет, то, убежден, люди с низкими доходами его практически не почувствуют. В том числе и за счет субсидий, и благодаря мерам по энергоэффективности. При этом, несмотря на то, что многие украинцы находятся в сложной финансовой ситуации, есть часть граждан, доходы которых превышают тысячу долларов в месяц. Для таких домохозяйств не будет большая проблема платить повышенные тарифы", — добавил он.

Ранее в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины (ВРУ) заявили, что предлагают ввести три или четыре градации тарифа на электроэнергию. Состоятельные украинцы будут платить больше других за электроэнергию.

Какие сейчас тарифы

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч. Время действия тарифов истекало 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года.

На фоне предстоящего повышения тарифов на услуги ЖКХ могут изменить программу субсидий. Такую помощь могут расширить, сделав субсидии более адресными, ведь считают, что выплата конкретным людям является лучшим вариантом, чем возвращение субъектам хозяйствования компенсации разницы между коммерческими и фиксированными тарифами, сообщили в правительстве.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Минэнерго заявили о вынужденном повышении тарифов на электричество перед предстоящим отопительным сезоном. Это могло бы стать одним из решений по восстановлению поврежденной украинской энергосистемы от российских обстрелов.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.