Зарплаты военным — повысят ли выплаты за счет увеличения расходов на оборону

В ВРУ рассказали, повысят ли выплаты за счет увеличения расходов на оборону

В Комитете по бюджету Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали, будут ли повышены заработные платы военнослужащим на фоне увеличения оборонных расходов в Государственном бюджете-2023. Сумма выросла более чем на полтриллиона гривен.

Об этом рассказала глава Комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Пидласа, пишет издание LB.

Куда направят средства

Как заявила глава Комитета, увеличение расходов на Вооруженные силы Украины связано с увеличением количества военных. При этом соответствующие изменения в госбюджет не предусматривают возврат повышенной зарплаты военнослужащим.

"Потребность в увеличении расходов на деятельность всех видов и родов войск продиктована увеличением численности военнослужащих. Например, в рамках проекта "Гвардия наступления" планируется сформировать восемь новых бригад", — рассказала она.

Пидласа уточнила, что принятые изменения в госбюджет нужно связывать "со сменой прогноза по ведению активных боевых действий до конца 2023 года".

Что принял парламент

Верховная Рада на заседании 21 марта приняла в целом закон об изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" по обеспечению расходами оборонного сектора. Закон предусматривает увеличение расходов бюджета более чем на 537 млрд грн.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль отметил, что благодаря поддержке международных союзников, Украина нашла дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать украинскую армию.

Также мы писали, что с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны. Доплаты в 30 тыс. грн отменили.

В марте в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий возврат украинским военным отмененных надбавок.