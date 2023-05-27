Пільги на комуналку: українців у трьох випадках позбавлять допомоги
Українці мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Їх призначають певним категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, однак є випадки, коли виплати припиняють.
Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Хто може втратити пільги
Як розповіли у фонді, для припинення надання пільг на оплату комунальних послуг є три підстави. Вони прописані в урядовій постанові від 17 квітня 2019 року № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі".
Надання пільг на послуги ЖКГ припиняється у таких випадках:
- на підставі відповідної заяви пільговика — з дати, що настає через місяць її подання;
- якщо пільговику призначили житлову субсидію — з дати, що настає за місяцем її призначення;
- якщо пільговик помер — з місяця, що настає за місяцем смерті.
Хто може отримати пільгу
Розмір допомоги різний для громадян, які можуть претендувати на пільгу.
Стовідсоткова знижка передбачена для:
- громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, і членів родини померлого, який має такі заслуги;
- пенсіонерів — які є колишніми працівниками закладів освіти, медустанов і фармацевтики, фахівцями із захисту рослин, бібліотекарям у селах;
- громадян, які живуть у сільській місцевості та працювали в музеях, державних, комунальних закладах культури.
50% допомоги надають таким категоріям українців:
- багатодітним родинам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним родинам, піклувальникам;
- батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
- особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, членам родин;
- дружинам (чоловікам) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю;
- учасникам війни;
- окремим особам з-поміж жертв нацистських переслідувань.
25-відсоткова пільга:
- надається громадянам, які мають статус дітей війни.
Нагадаємо, в Україні зараз розраховують комунальні субсидії на період, що не опалюється. Деяким українцям доведеться повторно оформлювати державну допомогу, при цьому отримають її не всі.
Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вкотре звернулись до українців, які тимчасового проживають за кордоном, відмовитися за можливості від соцвиплат. У відомстві нагадали, що це можна зробити дистанційно.