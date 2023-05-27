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Пільги на комуналку: українців у трьох випадках позбавлять допомоги

27 травня 2023 11:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пільги на комуналку — українців у трьох випадках позбавлять допомоги
Жінка літнього віку. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Їх призначають певним категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, однак є випадки, коли виплати припиняють.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Хто може втратити пільги

Як розповіли у фонді, для припинення надання пільг на оплату комунальних послуг є три підстави. Вони прописані в урядовій постанові від 17 квітня 2019 року № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі".

Надання пільг на послуги ЖКГ припиняється у таких випадках:

  • на підставі відповідної заяви пільговика — з дати, що настає через місяць її подання;
  • якщо пільговику призначили житлову субсидію — з дати, що настає за місяцем її призначення;
  • якщо пільговик помер — з місяця, що настає за місяцем смерті.

Хто може отримати пільгу

Розмір допомоги різний для громадян, які можуть претендувати на пільгу.

Стовідсоткова знижка передбачена для:

  • громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, і членів родини померлого, який має такі заслуги;
  • пенсіонерів — які є колишніми працівниками закладів освіти, медустанов і фармацевтики, фахівцями із захисту рослин, бібліотекарям у селах;
  • громадян, які живуть у сільській місцевості та працювали в музеях, державних, комунальних закладах культури.

50% допомоги надають таким категоріям українців:

  • багатодітним родинам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним родинам, піклувальникам;
  • батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
  • особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, членам родин;
  • дружинам (чоловікам) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю;
  • учасникам війни;
  • окремим особам з-поміж жертв нацистських переслідувань.

25-відсоткова пільга:

  • надається громадянам, які мають статус дітей війни.

Нагадаємо, в Україні зараз розраховують комунальні субсидії на період, що не опалюється. Деяким українцям доведеться повторно оформлювати державну допомогу, при цьому отримають її не всі.

Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вкотре звернулись до українців, які тимчасового проживають за кордоном, відмовитися за можливості від соцвиплат. У відомстві нагадали, що це можна зробити дистанційно.

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