Льготы на коммуналку — украинцев в трех случаях лишат помощи

Женщина пожилого возраста. Фото: google.com.ua

Украинцы имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Их назначают определенным категориям людей с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, но есть случаи, когда выплаты прекращают.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как рассказали в фонде, для прекращения предоставления льгот на оплату коммунальных услуг есть три основания. Они прописаны в правительственном постановлении от 17 апреля 2019 г. № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме".

Предоставление льгот на услуги ЖКХ прекращается в следующих случаях:

на основании соответствующего заявления льготника — с даты, наступающей через месяц ее подачи;

если льготнику назначили жилищную субсидию — с даты, следующей за месяцем ее назначения;

если льготник умер — с месяца, следующего за месяцем смерти.

Кто может получить льготу

Размер пособий разный для граждан, которые могут претендовать на льготу.

Стопроцентная скидка предусмотрена для:

граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной, и членов семьи умершего, имеющего такие заслуги;

пенсионеров — бывших работников учебных заведений, медучреждений и фармацевтики, специалистов по защите растений, библиотекарей в селах;

граждан, проживающих в сельской местности и работавших в музеях, государственных, коммунальных учреждениях культуры.

50% помощи оказывают следующим категориям украинцев:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, попечителям;

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, членам семей;

женам (мужчинам) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным лицам из жертв нацистских преследований.

25-процентная льгота:

предоставляется гражданам, имеющим статус детей войны.

Напомним, в Украине сейчас рассчитывают коммунальные субсидии на неотапливаемый период. Некоторым украинцам придется повторно оформлять государственную помощь, при этом получат не все.

Также мы писали, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в очередной раз обратились к украинцам, проживающим за границей, отказаться по возможности от соцвыплат. В ведомстве напомнили, что это можно сделать дистанционно.