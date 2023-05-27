Льготы на коммуналку: украинцев в трех случаях лишат помощи
Украинцы имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Их назначают определенным категориям людей с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, но есть случаи, когда выплаты прекращают.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Кто может потерять льготы
Как рассказали в фонде, для прекращения предоставления льгот на оплату коммунальных услуг есть три основания. Они прописаны в правительственном постановлении от 17 апреля 2019 г. № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме".
Предоставление льгот на услуги ЖКХ прекращается в следующих случаях:
- на основании соответствующего заявления льготника — с даты, наступающей через месяц ее подачи;
- если льготнику назначили жилищную субсидию — с даты, следующей за месяцем ее назначения;
- если льготник умер — с месяца, следующего за месяцем смерти.
Кто может получить льготу
Размер пособий разный для граждан, которые могут претендовать на льготу.
Стопроцентная скидка предусмотрена для:
- граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной, и членов семьи умершего, имеющего такие заслуги;
- пенсионеров — бывших работников учебных заведений, медучреждений и фармацевтики, специалистов по защите растений, библиотекарей в селах;
- граждан, проживающих в сельской местности и работавших в музеях, государственных, коммунальных учреждениях культуры.
50% помощи оказывают следующим категориям украинцев:
- многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, попечителям;
- родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;
- лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, членам семей;
- женам (мужчинам) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью;
- участникам войны;
- отдельным лицам из жертв нацистских преследований.
25-процентная льгота:
- предоставляется гражданам, имеющим статус детей войны.
Напомним, в Украине сейчас рассчитывают коммунальные субсидии на неотапливаемый период. Некоторым украинцам придется повторно оформлять государственную помощь, при этом получат не все.
Также мы писали, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в очередной раз обратились к украинцам, проживающим за границей, отказаться по возможности от соцвыплат. В ведомстве напомнили, что это можно сделать дистанционно.