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Пільги на послуги ЖКГ — хто має право та які умови у 2024 році

6 травня 2024 08:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пільги на комуналку — хто з українців отримає допомогу у 2024 році
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році держава гарантує надання пільг на житлово-комунальні послуги для низки категорій громадян. Право на знижки регулює урядова постанова №389, яка бере до уваги середньомісячний дохід особи та її родини.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які пільги гарантує держава у 2024 році

Як зазначають у ПФУ, за законодавством, житлові пільги надають громадянам з урахуванням доходів і призначають на 12 місяців з місяця, коли відповідне право виникає. Після завершення даного періоду уповноважений орган визначає право пільговика на надання пільг на наступний період.

Пільги на послуги ЖКГ можуть стосуватися як часткової знижки на оплату, так і повного звільнення від сплати.

Пільги можуть надаватися на такі послуги:

  • користування житлом, куди входить квартирна плата та витрати на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;
  • управління багатоквартирним будинком, житлово-комунальні послуги: холодна та гаряча вода, водовідведення, теплопостачання та електроенергія, природний газ (зокрема, транспортування, розподіл та постачання), опалення, вивезення сміття);
  • тверде побутове паливо та скраплений газ.

Хто має право на пільги на послуги ЖКГ

Відповідно до чинного законодавства України, наступним категоріям громадян передбачені пільги:

  • громадянам, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС; дружинам/чоловікам, опікунам дітей померлих осіб-ліквідаторів ЧАЕС; родинам з дітьми з інвалідністю через катастрофу на ЧАЕС; дітям, які постраждали від аварії на ЧАЕС;
  • учасникам війни та особам з особливими заслугами перед державою, вдовам (вдівцям) і батькам померлих осіб з особливими заслугами;
  • батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули/померли, зникли безвісти під час виконання обов’язків, а також особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, станом здоров'я/за вислугу років, які мають статус інваліда під час виконання службових обов’язків;
  • багатодітним родинам, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним родинам, де виховується троє/більше дітей;
  • пенсіонерам, які у минулому — колишні педагогічні, медичні, фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники бібліотек у селах та селищах;
  • пенсіонерам, які раніше працювали у державних та комунальних закладах культури, освітніх закладах сфери культури у селах та селищах.

Членами родини пільговика, яким надаються пільги, вважаються:

  • дружина (чоловік), неповнолітні діти до 18 років;
  • повнолітні діти не в шлюбі, які визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої груп або особами з інвалідністю першої групи;
  • непрацездатні батьки і особи, які перебувають під опікою/піклуванням пільговика та проживають з ним.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) прогнозують більш активне зростання цін на електричну енергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.

Також ми писали, що у травні 2024 року громадяни, які мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, отримають менший її розмір. Це пов'язано з термінами опалювального сезону, який завершився в середині попереднього місяця.

комунальні послуги
ЖКГ
ПФУ
пільги

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