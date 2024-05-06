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Льготы на услуги ЖКХ — кто имеет право и какие условия в 2024 году

6 мая 2024 08:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Льготы на коммуналку — кто из украинцев получит помощь в 2024 году
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году государство гарантирует предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги для ряда категорий граждан. Право на скидки регулирует правительственное постановление №389, принимающее во внимание среднемесячный доход человека и его семьи.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, по законодательству жилищные льготы предоставляются гражданам с учетом доходов и назначаются на 12 месяцев с месяца, когда соответствующее право возникает. После завершения данного периода уполномоченный орган определяет право льготника на предоставление льгот на следующий период.

Льготы на услуги ЖКХ могут относиться как к частичной скидке на оплату, так и к полному освобождению от уплаты.

Их могут предоставлять на следующие услуги:

  • пользование жильем, куда входит квартирная плата и расходы по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий;
  • управление многоквартирным домом, жилищно-коммунальные услуги: холодная и горячая вода, водоотвод, теплоснабжение и электроэнергия, природный газ (в частности, транспортировка, распределение и снабжение), отопление, вывоз мусора;
  • твердое бытовое топливо и сжиженный газ.

Кто имеет право на льготы на услуги ЖКХ

Согласно действующему законодательству Украины, следующим категориям граждан предусмотрены льготы:

  • гражданам, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС; супругам/мужчинам, опекунам детей умерших лиц-ликвидаторов ЧАЭС; семьям с детьми с инвалидностью из-за катастрофы на ЧАЭС; детям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС;
  • участникам войны и лицам с особыми заслугами перед государством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших лиц с особыми заслугами;
  • родителям и членам семей лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших/умерших, пропавших без вести во время исполнения обязанностей, а также лицам, уволенным со службы гражданской защиты по возрасту, состоянию здоровья/за выслугу лет, имеющих статус инвалида при исполнении служебных обязанностей;
  • многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям, где воспитывается трое/больше детей;
  • пенсионерам, бывшим педагогическим, медицинским, фармацевтическим работникам, специалистам по защите растений, работникам библиотек в селах и поселках;
  • пенсионерам, ранее работавшим в государственных и коммунальных учреждениях культуры, образовательных учреждениях сферы культуры в селах и поселках.

Членами семьи льготника, которым предоставляются льготы, считаются:

  • супруга (супруг), несовершеннолетние дети до 18 лет;
  • совершеннолетние дети не в браке, признанные лицами с инвалидностью с детства первой и второй групп или лицами с инвалидностью первой группы;
  • нетрудоспособные родители и лица, находящиеся на попечении/попечительстве льготника и проживающие с ним.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) прогнозируют более активный рост цен на электрическую энергию. В целом, регулятор предусматривает поэтапное приведение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на экономически обоснованные уровни за несколько лет.

Также мы писали, что в мае 2024 года граждане, имеющие право на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг, получат меньший размер. Это связано со сроками отопительного сезона, завершившегося в середине предыдущего месяца.

коммунальные услуги
ЖКХ
ПФУ
льготы

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