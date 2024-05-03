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Украинцам сократят помощь на оплату услуг ЖКХ — что нужно знать

3 мая 2024 07:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Субсидии в Украине — в мае будет меньший размер помощи
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В мае 2024 года граждане, имеющие право на помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг, получат меньший ее размер. Это связано со сроками отопительного сезона, завершившегося в середине предыдущего месяца.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины во время общенационального телемарафона.

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Уменьшение размера пособия на оплату услуг ЖКХ

Как отметили специалисты ПФУ, по правилам, жилищную субсидию назначают с месяца обращения и до завершения отопительного сезона. Ее размер рассчитывают, учитывая продолжительность отопительного сезона: с 16 октября по 16 апреля. На зиму субсидия выше, чем на теплый сезон. Поэтому размер субсидии за апрель, который граждане получат в мае, изменился.

"Помощь на оплату централизованного, автономного и индивидуального отопления (поставки теплоэнергии, поставки и распределения газа/электроэнергии для отопления) за апрель рассчитывают с применением социальных нормативов за 15 дней (с 1 по 15 апреля включительно) (п. 70 положения о порядке) назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета министров № 848", — говорится в сообщении.

Речь идет о постановлении "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", которое регулирует соответствующий вопрос.

Кому назначат субсидию на теплый сезон

Ранее в ПФУ сообщалось, что для большинства потребителей коммунальных услуг субсидию на неотапливаемый сезон в мае переназначат автоматически. Это произойдет в случае, если не произошло изменений в важных данных:

  • об имущественном положении;
  • состав домохозяйств.

В таком случае не нужно никуда дополнительно обращаться, ведь ПФУ на основе имеющейся информации пересчитает размер пособия по оплате ЖКХ, на которое семья имеет право.

"С 1 мая будет произведен массовый перерасчет субсидий. Для большинства получателей переназначение состоится автоматически, при условии, если не изменились данные об их имущественном состоянии или составе домохозяйства", — подчеркнули представители ПФУ.

В случае каких-либо изменений в домохозяйстве получатели субсидии должны предоставлять информацию о них в органы Фонда в течение 30 дней.

Часть граждан должна подать заявление и декларацию о доходах и расходах. Прежде всего, это нужно сделать, если:

  • заявители/члены домохозяйства арендуют жилое помещение, за которое оплачивают коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть внутренние переселенцы;
  • количество действительно проживающих в жилье меньше, чем количество зарегистрированных;
  • речь идет о субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Дополнительно следует обратиться и гражданам, имеющим право на выплату, но зимой была назначена помощь в размере 0,00 грн.

Даже если человек подал заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидию назначат с начала такого сезона.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики рассказали, каким должен быть тариф на электрическую энергию для населения. Сдерживание цен делает невозможным необходимые поступления для обеспечения собственными генерирующими мощностями.

Также мы писали, что в Украине поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года. Речь идет о предложениях 12 компаний на рынке голубого топлива.

коммунальные услуги
ЖКХ
ПФУ
субсидии

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