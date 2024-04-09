Пільги на комунальні послуги — як оформити знижку військовому

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні військовослужбовці мають право на оформлення пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Знижка надається навіть для тих, хто проживає в орендованому приміщенні, за певних умов.

Про це інформує видання АрміяInform.

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Відповідне питання регулює закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу". Згідно з ним, право на пільги на оплату комунальних послуг мають:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени родин загиблих захисників та захисниць.

Пільгу призначають у такому обсязі:

у вигляді 75% знижки на квартплату та комунпослуги для УБД;

100% знижки на квартплату та послуги ЖКГ для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

50% знижки на квартплату та житлово-комунальні послуги для родин загиблих військових.

Куди та які подавати документи

Відповідні пільги не надають автоматично з отриманням статусу. Для її оформлення потрібно звертатися у Пенсійний фонд України (ПФУ).



При собі потрібно мати сканкопії документів:

паспорт громадянина;

документи, що підтверджують право на пільгу (посвідчення учасника бойових дій);

копія облікового номера реєстраційної картки платника податків.

Також необхідно написати дві заяви у ПФУ:

одна стосується внесення даних до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (за затвердженою формою заяви за посиланням). Без внесення інформації нарахування пільги буде неможливим;

інша стосується надання пільг на оплату комунальних послуг (придбання твердого палива/скрапленого газу). За конкретною формою заяви.

При цьому подати заявку можна онлайн на сайті електронних послуг Пенсійного фонду, де потрібно:

авторизуватися за допомогою е-підпису;

перейти в розділ "Всі послуги";

обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

заповнити форми.

Також можна подати документи особисто у ПФУ чи надіславши їх поштою.

Окрім того, пільгу можуть оформити члени сім'ї за довіреністю — чоловік або дружина. Сама довіреність може бути нотаріально не завіреною. Посвідчити її може просто командир військової частини.

Для того, щоб отримати пільгу на орендовану квартиру чи будинок, вона має бути офіційною. Тобто потрібно мати договір про оренду житла. Під час процесу подачі заяв необхідно зазначити місце перебування та додати копію договору оренди.

Як відбувається нарахування

Пільгу на оплату комунальних послуг надають у грошовій формі. Пенсійний фонд може відкрити рахунок у державному Ощадбанку і сповістити про це пільговика. Своєю чергою, пільговик повинен підписати договір банківського рахунку.

Якщо є бажання отримувати гроші на рахунок в іншому банку, то для цього треба звернутися із заявою у територіальний орган Пенсійного фонду, подавши свій рахунок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.

Також ми писали, що багато українців мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Проте під час користування цією пільгою пасажири часто стикаються з проблемами.