Льготы на коммунальные услуги — как оформить скидку военному

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине военнослужащие имеют право на оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скидка предоставляется даже для тех, кто проживает в арендованном помещении, при определенных условиях.

Об этом информирует издание АрмияInform.

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Соответствующий вопрос регулирует закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального статуса". Согласно ему, право на льготы на оплату коммунальных услуг имеют:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

члены семей погибших защитников и защитниц.

Льготу назначают в следующем объеме:

в виде 75% скидки на квартплату и коммунуслуги для УБД;

100% скидки на квартплату и услуги ЖКХ для лиц с инвалидностью в результате войны;

50% скидок на квартплату и жилищно-коммунальные услуги для семей погибших военных.

Куда и какие подавать документы

Соответствующие льготы не предоставляются автоматически с получением статуса. Для ее оформления следует обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).



При себе нужно иметь сканкопии документов:

паспорт гражданина;

документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение участника боевых действий);

копия учетного номера регистрационной карты налогоплательщика.

Также необходимо написать два заявления в ПФУ:

одно касается внесения данных в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (по утвержденной форме заявления по ссылке). Без внесения информации начисление льгот будет невозможно;

другое касается предоставления льгот на оплату коммунальных услуг (приобретение твердого топлива/сжиженного газа). По конкретной форме заявления.

При этом подать заявку можно онлайн на сайте электронных услуг Пенсионного фонда, где необходимо:

авторизоваться с помощью е-подписи;

перейти в раздел "Все услуги";

выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

заполнить формы.

Также можно подать документы лично в ПФУ или отправив их по почте.

Кроме того, льготу могут оформить члены семьи по доверенности — муж или жена. Сама доверенность может быть нотариально не заверенной. Удостоверить ее может просто командир воинской части.

Для того, чтобы получить льготу на арендованную квартиру или дом, она должна быть официальной. То есть, нужно иметь договор об аренде жилья. Во время процесса подачи заявлений необходимо указать место нахождения и добавить копию договора аренды.

Как происходит начисление

Льготу на оплату коммунальных услуг предоставляют в денежной форме. Пенсионный фонд может открыть счет в государственном Ощадбанке и известить об этом льготника. В свою очередь, льготник должен подписать договор банковского счета.

Если есть желание получать деньги на счет в другом банке, то для этого следует обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда, подав свой счет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в размере 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.

Также мы писали, что многие украинцы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако при пользовании этой льготой пассажиры часто сталкиваются с проблемами.